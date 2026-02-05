DIRE – Milano-Cortina 2026, Mattarella al Villaggio Olimpico

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Il vicepresidente JD Vance, con la famiglia al seguito, è arrivato questa mattina all’aeroporto di Malpensa a Milano per partecipare alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La delegazione è atterrata allo scalo con l’Air Force Two intorno alle 10.30. La Second Lady Usha ha catturato l’attenzione con una giacca bianca con stampa sulla schiena dei cinque cerchi. Sempre in mattinata è arrivato anche il segretario di Stato Marco Rubio. Entrambi, alle 19, parteciperanno alla cena per i Capi di Stato e di Governo organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore.

MATTARELLA AL VILLAGGIO OLIMPICO, PRANZO A MENSA CON GLI AZZURRI

E ci sarà ovviamente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è recato al Villaggio Olimpico di Milano, accolto da Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Carlo Mornati, Segretario generale del CONI, Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina e Andrea Varnier, AD della Fondazione. Il Capo dello Stato, dopo aver apposto la propria firma sul “Murale della tregua”, ha rivolto un saluto agli atleti e ai tecnici della Delegazione italiana per i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. In seguito, pranzo a mensa con le atlete e gli atleti della squadra italiana alla mensa del Villaggio Olimpico.

MATTARELLA AD ATLETI: “DALLO SPORT MESSAGGIO DI PACE E SERENITÀ”

“È un grande piacere incontrarvi. Ci siamo. State per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che, per tutte voi e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante”, ha detto il presidente agli atleti.

“Presumo – ha aggiunto – anche che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato. Poi naturalmente la competizione con atlete e atleti da ogni parte del mondo, sarà entusiasmante, sarà anche stimolante. Io credo che ognuna di noi, ognuno di voi, ognuno di voi ricorda che la prima competizione è con sé stesse e con sé stessi, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie naturalmente ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno come è sempre avvenuto con i nostri atleti e atlete nelle Olimpiadi, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà. Vi auguro di ottenere i risultati migliori, il primo risultato è partecipare con tutti gli altri con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e serenità”.

“Grazie per l’impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo”, ha concluso Mattarella