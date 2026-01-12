DIRE – Nei Colli Euganei si cerca Annabella: tracce nei boschi

0 Condividi Facebook Twitter

Padova – Una ragazza in bici, con- forse- due cartoni di pizza in mano: i fotogrammi della telecamera di sorveglianza del Comune di Teolo hanno ripreso Annabella Martinelli cinque giorni fa, mercoledì 7 gennaio. Sono le ultime tracce della 22enne di Padova, scomparsa da casa il 6 gennaio scorso. Da giorni sono in corso le ricerche di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile. Droni, elicotteri, unità cinofile: sono stati attivati tutti i mezzi possibili per trovarla nei sentieri e nelle aree più impervie dei Colli Euganei.

GLI APPELLI SUI SOCIAL

Al momento le ricerche si stanno concentrando proprio nei territori di Teolo, comune a una ventina di chilometri di Padova. Sui social numerosi sono gli appelli lanciati per ritrovare la ragazza, studentessa di Giurisprudenza dell’Università di Bologna: anche Luca Zaia, ex governatore del Veneto, e la senatrice Lucia Borgonzoni, dai propri canali social, diffondono la locandina con i numeri di telefono da contattare in caso di avvistamenti e notizie.

IL VIDEO E LA BICI RITROVATA

La sera del 6 gennaio, intorno alle 20, Annabella è uscita di casa a Padova, in bicicletta, e da allora è scomparsa. Gli indizi attuali portano – e si fermano- a poco più di una ventina di chilometri di distanza, nei Colli Euganei e a Teolo. Non solo la riprende lì una telecamera di sorveglianza, ma sabato scorso, 10 gennaio, proprio nel piccolo comune è stata ritrovata la bicicletta viola della ragazza, chiusa con il lucchetto, lungo una strada non asfaltata che porta alla statale. A riconoscere la bici di Annabella sono stati i suoi genitori. Poi ci sono anche gli ultimi segnali del suo cellulare, che è muto dalle 18 del 7 gennaio: le ultime celle telefoniche agganciate la riportano proprio a Teolo.

IL GIALLO DELLE PIZZE

Per fare il punto sulle ricerche oggi pomeriggio alle 15 si terrà un vertice in Prefettura. Di certo, rispetto alle ultime sue immagini, il sindaco di Teolo, Valentino Turetta– intervistato oggi, lunedì 12 gennaio, a Mattino 1- conferma che la telecamera del municipio ha ripreso la ragazza, in bici, ma non l’ipotesi che trasportasse due cartoni di pizza. Un elemento che avrebbe fatto pensare che non fosse sola. Le ricerche si concentrano in particolare sulla zona del Passo delle Fiorine, dove sono stati portati anche i cani molecolari dei Carabinieri, a partire dalla sua bicicletta, lasciata in località Villa, sotto Teolo.