DIRE – Neve al nord, caldo al sud. Poi nel week end cambia tutto: le previsioni

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – L’Italia spaccata in due dal meteo. Nelle prossime ore le regioni del Sud continueranno a godere di temperature superiori alla media, con la Sicilia che arriverà a sfiorare i 27 gradi, mentre al nord inizieranno a cadere i primi fiocchi di neve, anche in pianura. Sull’Italia è infatti in transito l’ennesima perturbazione che nella giornata di oggi porterà forti precipitazioni in Liguria e alta Toscana.

LE PREVISIONI PER LA GIORNATA DI OGGI

Nella giornata di giovedì 15 dicembre alcune regioni nord-occidentali, prima tra tutte il Piemonte, potrebbero essere ricoperte da un soffice manto di neve, anche a bassa quota. Pioggia mista a neve è prevista in Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse tra Liguria e Pianura Padana.

Pubblicità

Al centro molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse e temporali, più asciutto sui settori settentrionali di Toscana e Umbria e sulle Marche. Nel pomeriggio residue piogge tra Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque, piogge in arrivo nella notte su Toscana e Umbria. Al sud ancora tempo instabile con residue precipitazioni, più asciutto su Sicilia e Calabria meridionale. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, piogge nella notte in arrivo sulla Sardegna.

Nella giornata di venerdì 16 dicembre ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche, quest’ultime interessate anche da violenti temporali, soprattutto in Campania. La neve cadrà invece sulle regioni nord settentrionali. Nel week end ultime piogge su Triveneto, a carattere sparso al Centro e localmente tra Campania e Salento. In generale nel week end il meteo, benché instabile, tenderà a migliorare un po’ in tutta Italia con temperature in aumento anche al nord.