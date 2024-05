DIRE – Peste suina, il piano di Lollobrigida: “Interveniamo sull’emergenza”

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Contro la peste suina africana “interveniamo in maniera ferma con un’azione che prevede anche l’utilizzo dell’esercito con 177 unità di personale delle forze armate che saranno a disposizione del commissario per operare alle iniziative di contrasto a una criticità di carattere sanitario, economico e sociale”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo la conclusione del Consiglio dei ministri.

Con il decreto, prosegue Lollobrigida, “interveniamo sull’emergenza della peste suina africana, una criticità oggettiva che ha avuto bisogno di un rafforzamento dei poteri commissariali” perché “mette a rischio le filiere produttive e non solo gli allevamenti e la vita degli animali”, con “migliaia e migliaia di suini a rischio abbattimento”. La Psa impatta sull’export italiano, conclude il ministro dell’Agricoltura, e “tocca alcune aree del paese tra le più importanti in termini produttivi come l’Emilia e la Lombardia”.

