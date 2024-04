DIRE – Sinner entra nella storia

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “Straordinario Jannik Sinner che vince nella finale dell’Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto. Auguri Campione”: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta così su X l’ultimo incredibile successo del tennista altoatesino in Florida. “Super Sinner, comina a Miami ed entra nella storia. Un vero campione e uno sportivo esemplare. Tantissime congratulazioni!”: così, su X, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Per Sinner, quello di Miami è il secondo Masters 1000 della sua giovane carriera: conquistando questa vittoria (1.000 i punti in palio), il tennista italiano 22enne sale a 8710 punti del ranking Atp e si lascia alle spalle Carlos Alcaraz (fermo a 8645). Davanti a lui a questo punto c’è solo Djokovic, che è a 9725 punti.

