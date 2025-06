DIRE – Smart working, è la proposta del M5S: ecco di cosa si tratta

0 Condividi Facebook Twitter

Roma –Presso la sala stampa della Camera dei deputati, si è tenuta la conferenza dal titolo “Verso la sostenibilità sociale ed ambientale del lavoro” organizzata dalla deputata del M5S Valentina Barzotti. Nel corso dell’evento, presentata la pdl n. 388 dedicata all’introduzione del diritto al lavoro da remoto e del diritto alla disconnessione. La proposta di legge mira a riconoscere il lavoro da remoto come modalità strutturale e non più emergenziale, promuovendo un modello organizzativo moderno, sostenibile e rispettoso dei diritti dei lavoratori. In particolare, viene formalizzato il diritto alla disconnessione, ovvero il diritto di ogni lavoratore a interrompere la connessione dagli strumenti digitali e dalle piattaforme informatiche al di fuori dell’orario di lavoro, proteggendo così il benessere psicofisico e l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Durante la conferenza stampa sarà inoltre presentato un innovativo strumento di misurazione: l’Indice SMART, un indice di efficienza energetica e sostenibilità pensato per incentivare e valutare l’impatto del lavoro da remoto dal punto di vista ambientale e sociale.

L’indice è stato elaborato dalla ricercatrice Lucia Cattani ed è l’argomento dello studio scientifico pubblicato sulla rivista Buildings (A Method and Metrics to Assess the Energy Efficiency of Smart Working), che propone un approccio strutturato alla valutazione dell’efficienza energetica dello smart working. La presentazione sarà anche l’occasione per condividere alcune esperienze virtuose già realizzate nel settore pubblico e privato, che dimostrano come il lavoro da remoto possa rappresentare un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita, ridurre l’impatto ambientale e modernizzare l’organizzazione del lavoro. All’appuntamento partecipano: Giuseppe Conte, Presidente M5S Ilaria Fontana, vicepresidente gruppo M5S Camera Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro e della Politiche sociali Lucia Cattani, ingegnere, coautrice dell’indice per l’efficienza energetica del lavoro da remoto Marco Carlomagno, Segretario generale FLP Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia Modera Fabio Salamida, giornalista di Wired.

