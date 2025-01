DIRE – Sofia Goggia trionfa a Cortina, Brignone sul podio

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Sofia Goggia si riprende la scena vincendo la gara di discesa libera di Coppa del Mondo femminile sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina. Dopo oltre un anno senza successi in questa specialità, l’azzurra ha messo in campo tutta la sua grinta, chiudendo davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e alla connazionale Federica Brignone, che conquista il suo primo podio a Cortina.

IL RITORNO ALLA VITTORIA

Era dal 13 gennaio 2024, nella gara di Altenmarkt, che Goggia non trionfava in discesa libera. Dopo un infortunio che aveva compromesso la scorsa stagione, questa vittoria sulla pista di Cortina assume un significato speciale per la campionessa bergamasca. “Non c’è emozione più grande che vincere qui a Cortina”, ha dichiarato Goggia, visibilmente commossa al traguardo. “Per me questo posto rappresenta molto più di una normale gara di Coppa. Le mie giornate più belle sono sempre qua”.

LA PRESTAZIONE IN PISTA

Sofia Goggia ha affrontato la gara con una strategia impeccabile, gestendo le insidie della pista Olympia delle Tofane. Nonostante non sia stata la più veloce nello schuss iniziale, ha recuperato terreno con traiettorie precise e un controllo straordinario nei passaggi tecnici come la Delta e lo Scarpadon. Sul tratto finale, Goggia ha mostrato tutta la sua esperienza, accumulando un vantaggio che le ha garantito il primo gradino del podio.

FEDERICA BRIGNONE: UN PODIO SPECIALE

Accanto alla vittoria di Goggia, spicca la prestazione di Federica Brignone, che conquista il suo primo podio a Cortina. “È stata una bella emozione di fronte al pubblico di casa,” ha commentato Brignone. “Sono felice di aver finalmente sfatato il tabù di questa pista.”

GUARDARE AL FUTURO

La vittoria di Goggia e il podio di Brignone accendono l’entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti, inclusi i Mondiali di Saalbach e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno proprio su questa pista. Goggia si prepara a consolidare la sua leadership in Coppa del Mondo di discesa libera, mentre Brignone guarda con ottimismo alle prossime gare.