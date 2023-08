DIRE – Sondrio, si lanciano in un torrente per salvare il cane: morte due donne

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Tragedia in provincia di Sondrio. Due donne, Veronica Malini e Rosa Corallo, sono morte nel tentativo di salvare il loro cane, tuffandosi ieri in un torrente in Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa, in provincia di Sondrio.

I corpi delle sue amiche, originarie della provincia di Lecco, sono stati individuati a Lanzada questa mattina dal soccorso alpino e speleologico della Lombardia, a poca distanza l’uno dall’altro. Saranno ora trasferiti all’obitorio dell’ospedale civile di Sondrio.

