DIRE – Tre giorni di caos per chi viaggia: da oggi a sabato in sciopero aerei e treni

Roma – Fine mese di disagi per pendolari e viaggiatori: al via oggi tre giorni di scioperi che interessano il settore aereo e ferroviario. Si parte con la mobilitazione odierna con lo stop degli aerei, mentre venerdì e sabato, 27 e 28 febbraio, saranno coinvolti i treni.

DISAGI PER CHI VOLA CON ITA AIRWAYS, EASYJET E VUELING

Per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 febbraio, si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways ed EasyJet, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto a dicembre 2024 a Ita Airways mentre quello di piloti e assistenti di volo di EasyJet è scaduto a settembre dello scorso anno. In Lombardia- ricorda una nota Filt Cgil Milano e Lombardia- sono in corso presidi dalle ore 10 alle ore 16 sia all’aeroporto di Milano Linate, presso l’area Arrivi, che all’aeroporto di Milano Malpensa, sempre all’area Arrivi. Stop per quattro ore invece, dalle 13 alle 17, del personale navigante di easyJet, di quello di terra e di volo di ITA Airways e del personale navigante di Vueling Airlines: i tre scioperi sono stati proclamati da Usb Lavoro Privato.

STOP DEI TRENI DA VENERDÌ A SABATO SERA

Domani sera, venerdì 27 febbraio, inizia poi lo sciopero dei trasporti ferroviari, che finirà poi nella serata del giorno seguente, sabato 28 febbraio. Aderiscono Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Anche in questo caso sono coinvolte più sigle sindacali. Coinvolto anche il trasporto merci e quello locale: Cub Trasporti/Sgb ha proclamato uno sciopero del trasporto merci su rotaia e del trasporto ferroviario locale, che va dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28. È invece di 8 ore l’astensione dal lavoro fissata da Usb Lavoro Privato per il trasporto merci su rotaia. Si va dalle 22 del 27 febbraio alle 05:59 del 28. L’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Fsi ha invece proclamato lo sciopero del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato, che inizia alle 21 del 27 e finisce alle 20.59 del 28.

I TRENI GARANTITI

“Dalle ore 21 di venerdì 27 alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”, si legge sul sito di Trenitalia dove è possibile trovare la lista dei treni garantiti in caso di sciopero . E fa sapere che “per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00”.