DIRE – Ultime ore di fresco poi si torna a soffrire, con picchi di 40 gradi

Roma – La pausa estiva dal caldo rovente sta per terminare. Se da fine luglio, l’aria si è fatta più fresca e decisamente più gradevole, tra poche ore su tutta la penisola a farla da padrone sarà l’anticiclone africano portatore di caldo rovente, con picchi nel week end di San Lorenzo. Secondo Marco Castelli di ilmeteo.it, “a partire da giovedì 7 agosto, l’atmosfera subirà una sterzata netta: dalle profondità del Sahara inizieranno a risalire masse d’aria infuocate, che daranno nuova linfa a una cupola anticiclonica molto più robusta e invadente. Sarà l’inizio di un’ondata di calore che già da venerdì 8, anche se con più forza nel weekend, investirà l’intero Paese con temperature in rapida ascesa”.

LE ZONE PIÙ CALDE

“Il Sud sarà il primo a finire sotto la morsa del caldo, con picchi che, specialmente in Puglia, potrebbero spingersi fino a 39-40°C. Ma anche il Centro e il Nord non resteranno a guardare: nelle aree interne e nelle valli si prevedono valori compresi tra i 36 e i 38°C, trasformando le ore centrali del giorno in una vera sfida al termometro. E non sarà solo una questione di gradi. L’assenza di ventilazione e l’aumento dell’umidità renderanno l’aria pesante, soprattutto nelle città e nelle pianure, dove anche il semplice respiro potrebbe diventare faticoso. Le notti, che finora ci avevano regalato un po’ di tregua, diventeranno calde e appiccicose, più simili a quelle dei tropici che alle nostre estati mediterranee”.

