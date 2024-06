DIRE – Un’unica segnaletica per la ciclovia dell’Appennino, 3.100 chilometri

VICEMINISTRO BIGNAMI: ‘OPERA DI GRANDE VALORE PER TANTI PICCOLI COMUNI’

“Si tratta di un’opera di estremo valore per i tanti piccoli Comuni d’Italia, finanziata dal nostro ministero e sostenuta negli anni”, dice il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami. Che aggiunge: “Per dare una struttura alla governance e al futuro del progetto abbiamo messo in cantiere un monitoraggio della segnaletica e col ministero saremo pronti a valutare anche nuove progettualità per la crescita di questo percorso”. Il viceministro è infatti convinto che i piccoli Comuni di questi territori “potranno beneficiare di un importante sviluppo e per questo è fondamentale continuare in questa direzione”. Anche per Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino, “l’installazione della segnaletica è il punto di partenza per lo sviluppo di questi territori, sul quale costruiremo una governance nazionale che permetterà di portare una nuova crescita economica e occupazionale. Adesso si prosegue con la costruzione del prodotto turistico, la messa in rete dei territori e la valorizzazione della destinazione in modo unitario affinché l’Appennino possa essere organizzato e commercializzato sui mercati turistici di tutto il mondo”.

COLLABORAZIONE CON DECATHLON PER NOLEGGIO BICI E ASSISTENZA

Grazie alla collaborazione con Decathlon sarà possibile noleggiare le biciclette in tutti i negozi più vicini all’itinerario e ricevere assistenza. Anche gli operatori turistici potranno chiedere le bici a noleggio o comprarle per ampliare l’offerta di servizi La ciclovia avrà anche un suo passaporto destinato ai cicloturisti. Durante gli eventi inaugurali sarà consegnato il primo timbro al sindaco di ogni tappa. La rete di timbro sarà ampliata con tutti gli operatori bike friendly presenti nel raggio di 15 chilometri dal percorso. È possibile partecipare compilando il modulo online di richiesta timbro su https://appenninobiketour.com/strutture-bike-friendly/.