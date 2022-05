DIRE – Week-end bollente in tutta Italia: caldo anomalo e temperature fino a 35°

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “Week-end all’insegna del caldo anomalo sulle nostre regioni, investite da una massa d’aria calda di origine sub-tropicale che porterà i valori massimi a toccare punte di 34-35 gradi, specie al Nord e in Sardegna. A inizio settimana la calura si intensifica al centro-sud e nelle isole”. Così in una nota i meteorologi di Meteo Expert.

LE REGIONI DOVE FARÀ PIÙ CALDO

“L’anticiclone africano – si legge ancora – si rafforza ulteriormente sul Mediterraneo centrale e sull’Europa meridionale fino a coinvolgere più direttamente anche le nostre regioni italiane, investite da una massa d’aria molto calda di matrice sub-tropicale. Il fine settimana sarà quindi caratterizzato da stabilità atmosferica, tempo soleggiato e caldo anomalo. Le anomalie positive più marcate rispetto alle temperature medie del periodo saranno osservate sulle regioni settentrionali e in Sardegna, con scarti anche dell’ordine di 10-12 gradi: i valori massimi potranno toccare punte vicine ai 35 gradi”.

DA LUNEDÌ IL GRAN CALDO ARRIVA AL CENTRO-SUD

“Tra lunedì e martedì – precisa il comunicato – il caldo si intensificherà al Centro-Sud e sulle Isole maggiori (dove si potranno anche superare i 35°C), mentre per il Nord si prospetta un aumento dell’instabilità e un’attenuazione della calura, lambito da una prima perturbazione atlantica (la n.5), in transito Oltralpe. Successivamente, a metà settimana – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, il passaggio di una seconda e più attiva perturbazione (la n.6), associata ad aria più fresca di origine atlantica, metterà fine ovunque a questa prima ondata di caldo dell’anno, con le temperature che dovrebbero riportarsi, a partire dal Nord Italia, su valori più vicini alla norma”.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

“Tempo generalmente soleggiato e caldo su tutte le regioni. Da segnalare – osservano i meteorologi – il passaggio di modeste e locali velature, più probabili Centro-Nord, e locali annuvolamenti cumuliformi, nel pomeriggio, attorno ai rilievi alpini, con occasionali brevi rovesci o temporali di calore nel settore orientale tra Trentino, Veneto e Friuli. Qualche banco nuvoloso a bassa quota, più probabile al mattino, in Liguria e nel settore del basso Tirreno.

Temperature massime in aumento. Caldo anomalo da piena estate, in particolare al Nord dove si potranno sfiorare i 33-34 gradi, con locali picchi non esclusi fino alla soglia dei 35 gradi sulla val padana centrale e occidentale. Altrove i termometri oscilleranno tra 26 e 32°C.

Venti quasi ovunque deboli e a regime di brezza; locali rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e sullo Ionio orientale, da est nel Canale di Sardegna e di Libeccio nel Golfo ligure. Mari: localmente mossi il basso Ligure, i Canali delle Isole e lo Ionio meridionale; in prevalenza calmi o poco mossi tutti gli altri”.

LE PREVISIONI PER DOMENICA 22 MAGGIO

Prevalenza di tempo soleggiato e molto caldo in tutto il Paese, salvo la presenza di strati bassi in Liguria e al mattino anche nel nord della Campania. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di modeste e sottili velature: dapprima sulle regioni settentrionali e poi, verso sera, anche su quelle centrali. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree alpine con lo sviluppo di locali rovesci o temporali che in serata tenderanno ancora a coinvolgere i settori alpini del Triveneto; locali e modesti annuvolamenti pomeridiani anche attorno all’Appennino centrale.

Temperature sempre molto elevate per il periodo, stazionarie o in ulteriore leggera crescita al Centro e nelle due isole maggiori: valori massimi per lo più compresi fra 27 e 32 gradi, ma con punte localmente fino a 33-35 gradi al Nord, Toscana e Sardegna. Venti di debole intensità, salvo temporanei e locali rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali

Mari calmi o poco mossi, eccetto il Ligure orientale e lo Ionio che resteranno localmente un po’ mossi.

LE PREVISIONI PER LUNEDÌ 23 MAGGIO

Tempo ben soleggiato al Centro-Sud e dal pomeriggio anche in Pianura Padana con una prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nubi in aumento e tempo molto instabile invece sulle aree alpine e prealpine con lo sviluppo da metà giornata di numerosi rovesci di pioggia o temporali che localmente potranno coinvolgere la vicina pianura occidentale del Piemonte e sulla Venezia Giulia. In serata persiste l’instabilità sull’arco alpino con un maggior coinvolgimento del Piemonte occidentale.

Temperature in calo su Alpi ed estremo Nordovest. Caldo in aumento invece in Emilia Romagna e al Centro-Sud con temperature in Sardegna anche oltre i 35 gradi nelle zone interne; altrove si toccheranno locali punte di 33-35 gradi. Venti ovunque di debole intensità, provenienti da sud sui mari di ponente e nello Ionio; da segnalare locali rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali e possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.