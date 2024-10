0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – ‘Diritto universale alla salute globale: le proposte dei consumatori al G7 Salute’ è il tema della XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) – Regioni che si terrà ad Ancona il 17 e il 18 ottobre e presentata questa mattina nella sede regionale dall’assessore Andrea Maria Antonini insieme a Daniele Silvetti e Orlanda Latini, sindaco e assessore del Comune di Ancona e la dirigente Direzione Attività Produttive e Imprese, Daniela Tisi.

L’evento, realizzato con il sostegno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), organo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e dalla Regione Marche, con la collaborazione del Comune di Ancona, nasce per favorire un momento di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Segue il G7 Salute dei giorni scorsi e offre ulteriori elementi di confronto su salute e prevenzione con il mondo del consumerismo affrontando tematiche legate al diritto universale alla salute globale come benessere e qualità della vita e degli ecosistemi.

“Un momento di crescita e una grande occasione di confronto che dà impulso al territorio – ha dichiarato Antonini, assessore regionale con delega alla Tutela dei Consumatori, Presidente del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (C.R.C.U) e Coordinatore Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e Province Autonome – La salute globale è un tema di crescente rilevanza nell’attuale panorama mondiale e rappresenta una questione complessa che coinvolge non solo le politiche sanitarie, ma anche questioni ambientali, sociali ed economiche. La Regione Marche ha messo in atto politiche a favore dei consumatori ed è impegnata nel favorire il diritto di trasparenza e controllo dei consumatori sui singoli servizi e prodotti, promuovendo la cultura del consumo responsabile”. Negli ultimi decenni, aggiunge ”la definizione di salute si è evoluta, includendo anche il benessere, fisico, mentale e sociale, in una società che pone nuove sfide in termini di salute globale mediante un approccio integrato, inclusivo e sostenibile degli stili di vita. E migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini è l’obiettivo della legge regionale 23/2023 ‘Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita’. Stesso approccio integrato della strategia ‘One health’ dove la salute è il risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.

“Siamo lieti di ospitare questo appuntamento ad Ancona e per questo ringrazio la Regione Marche per la collaborazione e Ancona Servizi per il supporto. – ha affermato il sindaco Daniele Silvetti – Portare la ventiduesima sessione programmatica del CNCU ad Ancona rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, soprattutto con un tema che dà concretezza al percorso democratico e partecipativo che abbiamo voluto con l’Extra G7 Salute. Con questo evento si chiude infatti il cerchio del lungo percorso dell’Extra G7 Salute, mettendo in fila, su temi specifici e strategici, le istituzioni preposte. Le associazioni e le organizzazioni che rappresentano i consumatori, che saranno le vere protagoniste di questo appuntamento e che ringrazio per la condivisione di questo percorso, svolgono un importante servizio alla collettività. Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, corretta pubblicità, pratiche commerciali trasparenti, sono tutti elementi cari al consumatore finale, che oggi manifesta anche altre sensibilità, sul fronte della sostenibilità, dell’etica dei prodotti e dei produttori di beni e servizi e, più in generale, della salute. Pertanto siamo certi che l’incontro di Ancona sarà un’ottima occasione per evidenziare, anche al livello delle istituzioni centrali, le necessità di cambiamento da imprimere alla sanità a tutela della salute”.

Dopo aver ringraziato la Regione Marche e Ancona Servizi per aver contribuito all’organizzazione dell’evento, l’assessore Latini ha aggiunto: ”Il tema scelto raccoglie il testimone dell’importante vertice interministeriale che si è svolto la scorsa settimana ad Ancona. La scelta di affrontare questo argomento alla sessione programmatica del CNCU nasce dalla consapevolezza che all’interno di una economia avanzata il consumatore deve essere informato per poter scegliere consapevolmente, a beneficio del benessere personale e dell’intera collettività. Le due giornate in programma saranno quindi un’importante occasione di confronto sulle principali linee programmatiche in tema di salute. Sono lieta di aver seguito l’organizzazione di questo evento che costituisce uno snodo importante nelle politiche per i consumatori: il diritto fondamentale alla salute va tutelato con una formazione e informazione costante. Ringrazio dunque tutte le associazioni di tutela dei consumatori per il lavoro che svolgono e per la fattiva collaborazione con le istituzioni che l’Amministrazione comunale di Ancona ritiene così strategica da aver previsto una specifica delega assessorile su questo tema”.

La Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) – Regioni si apre alle ore 10 di giovedì 17 ottobre con i saluti istituzionali del sindaco Silvetti seguiti da Massimiliano Polacco, membro Giunta Camera di Commercio delle Marche – componente delegato Comitato Regionale Consumatori Utenti (C.R.C.U.), gli assessori Orlanda Latini e Andrea Maria Antonini, il sottosegretario Massimo Bitonci, e le conclusioni affidate al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Dalle 11,30 si apriranno i panel: ‘Salute ed ecosistemi’, ‘Salute e tecnologie’, ‘Salute e prevenzione’. La seconda giornata, 18 ottobre, alle ore 9,30, verranno presentati i lavori per poi concludere con i saluti istituzionali di Gianfrancesco Romeo, direttore generale Ministero delle Imprese e del Made in Italy.