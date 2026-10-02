Diventa corriere: aperte le iscrizioni al corso CNA di Pesaro e Urbino

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Pesaro – Diventare un corriere o un piccolo trasportatore merci? CNA di Pesaro e Urbino e FormArt Marche organizzano un corso per diventare dei professionisti del settore. Il corso prepara all’esame di idoneità professionale, necessario per esercitare l’attività, e copre diverse materie come diritto civile, commerciale, gestione finanziaria e norme tecniche. La frequenza è obbligatoria e al termine del corso è prevista una prova di profitto. Le iscrizioni sono già aperte.

Scopo del corso: Ottenere l’idoneità professionale per svolgere l’attività di autotrasporto merci conto terzi con veicoli di massa complessiva fino a 35 quintali. La durata è di 74 ore.

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I contenuti del corso: Diritto civile, commerciale, sociale e tributario; norme tecniche; accesso al mercato; sicurezza stradale; gestione commerciale e finanziaria.

Frequenza: Obbligatoria, con un limite di assenze consentite che deve essere recuperato.

Esame finale: Al termine del corso si svolgerà un quiz per verificare le conoscenze acquisite.

Attestato: Al superamento della prova si ottiene l’attestato di capacità professionale, necessario per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori (insieme ai requisiti di onorabilità e capacità finanziaria) e valido per la circolazione in Italia.

Organizzazione: Il corso è organizzato da CNA Pesaro e Urbino e FormArt-Marche.

Informazioni: pesaro@formartmarche.it 348-7009516