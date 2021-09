Domenica 12 settembre appuntamento con il 6° Trofeo “Lamberto Tonelli”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Dopo la pausa del 2020 torna quest’anno la manifestazione podistica Trofeo Lamberto Tonelli (gara FIDAL di interesse regionale), intitolata al fondatore dell’omonimo Gruppo Podistico Fano Corre organizzatore dell’iniziativa. L’evento si terrà domenica 12 settembre 2021 con ritrovo presso il Circuito Ciclistico E. Marconi di Fano in via Fattori a partire dalle ore 8.00 e con partenza della gara alle ore 9.30. La novità dell’edizione 2021 è proprio la location che dal centro storico, si sposta all’interno di questa pista asfaltata completamente chiusa al traffico e priva di dislivello.

Altra novità è che la corsa è stata inserita nel primo multi-circuito di podistiche organizzato dal Centro Sportivo Italiano CSI di Fano in collaborazione con le varie società podistiche del territorio. La corsa prevede la 10km competitiva (riservata ai tesserati) che assegnerà il titolo di campione regionale CSI Marche e la camminata ludico-motoria e nordic-walking 5km (aperta a tutti). Attenzione particolare verrà rivolta a bambine/i e ragazze/i con minipostiche gratuite a loro dedicate e medaglia ricordo finale. Oltre ai numerosi premi per gli atleti più veloci, a tutti i partecipanti verrà consegnata una maglia tecnica a ricordo della mattinata ed altri gadget messi a disposizione dagli sponsor. Una parte del ricavato delle iscrizioni verrà destinato in beneficienza all’Associazione T’Immagini Onlus ed alla Fondazione Giò.

L’evento anche per questa edizione può contare sul patrocinio e contributo della Consiglio Regionale delle Marche, sul patrocinio del Comune di Fano, sul sostegno dei tanti sponsor privati e per ultimi ma non ultimi, su tutti i volontari che rendono possibile questa iniziativa. Per tutte le info consultare il sito internet: www.fanocorre.com, la pagina Facebook “Fano Corre” oppure scrivere a info@fanocorre.com