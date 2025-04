Domenica a Mondolfo arriva un “cacciatore di mezze maratone”

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Tutto pronto a Mondolfo dove domenica torna per la sua settima edizione l’Omphalos Half Marathon, prova del calendario nazionale Fidal allestita dall’Ass. Omphalos-Autismo e Famiglie ODV insieme alla sezione Avis Mondolfo-Marotta. Le iscrizioni tra le varie prove hanno già superato le 300 unità, ma stanno arrivando a frotte proprio in queste ore e fra esse arrivano anche adesioni importanti, come quella di Ismail El Haissoufi plurivincitore di mezze maratone nella zona fra Romagna, Toscana e Marche, che vuole aggiungere anche la prova di Mondolfo nella sua collezione. Nella 10,5 km spicca invece il ritorno di Penelope Crostelli (Marotta Mondolfo Run) vincitrice lo scorso anno.

L’appuntamento per tutti è in Piazza Borroni, dove verrà dato il via alle gare domenica alle ore 9:00 per affrontare un percorso filante disegnato fra il piccolo borgo e le sue zone limitrofe, fino a toccare il mare all’altezza di Marotta. Insieme alla mezza maratona si svolgerà come detto anche la prova sui 10,5 km, sia nella sua versione competitiva che non.

Le iscrizioni per gli ultimi ritardatari hanno un costo di 25 euro per la mezza e 15 euro per l’Omphalos Ten, 10 euro per i non competitivi. Per queste ultime prove ci sarò possibilità d’iscriversi anche in piazza alla domenica mattina, fino alle ore 8:00. Il ritiro di pettorali e pacchi gara si effettuerà direttamente domenica mattina dalle ore 7:30.

Verranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne, i primi 5 delle categorie fino a 50 anni e i primi 3 delle restanti. I primati della gara risalgono al 2018 e appartengono a due kenyani, Jonathan Kosgei Kanda in 1h10’34” e a Vivian Jerop Kemboi in 1h23’39”.

Per informazioni: Ass. Omphalos, https://www.omphaloshalfmarathon.it/