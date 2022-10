Domenica si vota per rinnovare i vertici della Carnevalesca

0 Condividi Facebook Twitter

Fano – E’ frutto di un’unione di intenti e della volontà comune di valorizzare al massimo un’eccellenza cittadina, qual è il Carnevale di Fano, la costituzione dell’unica lista candidatasi a dirigere l’Ente Carnevalesca per il prossimo quadriennio 2023-2026. Per il bene della manifestazione più importante della nostra città, oltre che fiore all’occhiello per la regione Marche nel suo cartellone di eventi culturali, si è infatti lavorato in sinergia per cercare di superare logiche individualistiche e creare una squadra in grado di darle ulteriore impulso e lustro dopo due anni pesantemente condizionati dalla pandemia.

Oltre ad alcune presenze di spicco del consiglio uscente, la nuova lista presenta figure di diversa estrazione e competenza, con un bagaglio di significative esperienze. Professionali ed associative ed animate dalla medesima passione per il nostro Carnevale.

Questa compagine garantirà un percorso foriero di interessanti novità. Le linee guida programmatiche sono state individuate, ed il progetto verrà presto presentato alle istituzioni e pubblicamente. Ciò premesso nulla toglie però all’importanza di partecipare all’appuntamento di domenica prossima 16 ottobre, presso Palazzo Bracci Pagani, in Corso Matteotti n. 97, dove dalle ore 10 alle ore 20 si svolgeranno le votazioni per l’elezione del nuovo direttivo dell’Ente Carnevalesca.