Dop Cartoceto, benvenuto olio nuovo: venerdì al Fanocenter si presenta la nuova produzione

Cartoceto (PU) – Torna, come ogni anno, “DOP Cartoceto, benvenuto olio nuovo” evento-degustazione che venerdì 9 dicembre a partire dalle ore 17.30, porterà i profumi dell’olio nuovo all’interno degli spazi del centro commerciale Fanocenter. L’incontro-degustazione, organizzato dal Consorzio Tutela e Valorizzazione dell’Olio extravergine d’oliva Cartoceto in collaborazione con Fanocenter, Spazio Conad, Food Brand Marche e l’Istituto Alberghiero IPSSAR Piobbico, sarà volto alla presentazione della nuova produzione 2022/2023 e alla degustazione dell’olio nuovo certificato in un gustoso aperitivo preparato proprio dagli allievi dell’Alberghiero di Piobbico.

Grazie alla preziosa collaborazione del gastronomo Otello Renzi verranno presentate le caratteristiche organolettiche e gustative dell’olio DOP Cartoceto. Il pubblico che interverrà potrà così degustare in maniera guidata l’olio nuovo, imparando a riconoscere le peculiarità tipiche della DOP e ad apprezzarne le caratteristiche che la rendono il fiore all’occhiello del territorio nonché l’unica DOP olearia della regione.

Dopo l’incontro di presentazione sarà poi possibile assaggiare l’olio Dop anche in abbinamento e in preparazione dei piatti del gustoso aperitivo preparato dagli allievi dell’Istituto Alberghiero IPSSAR Piobbico. L’evento, ad ingresso gratuito, darà la possibilità. A partire dalle ore 15, di poter incontrare direttamente i produttori di olio DOP Cartoceto e di tante altre eccellenze del nostro territorio, scegliendo di acquistarle e metterle sotto l’albero o in tavola per questo Natale, nel segno della sostenibilità, della qualità e dell’amore per le cose buone.

Il commento del Presidente del Consorzio. “La produzione di quest’anno è di ottima qualità come da nostre aspettative – commenta soddisfatto il Presidente del Consorzio DOP Cartoceto Tommaso Maggioli – L’acidità dell’olio è molto bassa, attorno allo 0,2 mg/l e con perossidi davvero bassissimi. Al gusto – continua Maggioli – risulta essere più delicato rispetto alla produzione dello scorso anno e all’olfatto spiccano i sentori erbacei di un olio giovane. La quantità di olio prodotta, grazie alle rese maggiori, è aumentata rispetto all’annata scorsa di un buon 20%. Tra olio certificato e olio in attesa di certificazione, la quantità si aggira attorno ai 130 quintali. Prezzo al litro, leggermente aumentato a causa dei costi energetici incrementati e di quello dei contenitori: siamo attorno alle 22 euro al litro”.

Le prossime sfide, sia in termini di valorizzazione che di promozione dell’olio DOP Cartoceto sono quelle di fortificarne la conoscenza e la sua diffusione in Italia ma, al contempo, di guardare sempre più all’estero.

“Giovedì scorso (1° dicembre ndr.) – sottolinea Maggioli a tal proposito – abbiamo colto un’occasione importante offerta dal convegno tenutosi presso la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Moldava dal titolo ‘Agricoltura, agrindustria ed energie rinnovabili: opportunità di collaborazione e scambio tra Italia e Moldova’. In quella occasione abbiamo avuto il piacere di incontrare anche l’Ambasciatore della Moldova a Roma, S.E. Anatolie Urecheanu e aprire con lui un momento di confronto e dialogo con un Paese fortemente interessato al nostro mondo agroalimentare. Abbiamo voluto evidenziare l’importanza delle certificazioni alimentari e delle strategie di promozione e valorizzazione che si fondano sul mondo agroalimentare, dall’enoturismo all’oleoturismo. Un vero e proprio volano per la promozione delle nostre eccellenze e di un intero territorio. Sono queste le nuove prospettive alle quali lavorare insieme ad amministrazioni e istituzioni”.