Dopo la mareggiata MMS interviene per la pulizia delle spiagge

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Pesaro – Marche Multiservizi al lavoro per completare i lavori di pulizia delle spiagge dopo la violenta mareggiata dei giorni scorsi. Un’attività che viene portata avanti separando il più possibile la sabbia dal materiale da rimuovere così da preservare l’arenile e salvaguardare l’ecosistema costiero.

Nel corso degli interventi, che stanno interessando in particolare le spiagge di Baia Flaminia e viale Trieste (lato Ponente e lato Levante), sono state raccolte oltre 50 tonnellate di materiale di scarto. Perlopiù legname trasportato a riva dalla mareggiata, ma anche plastica, mozziconi di sigarette ed altri detriti. Sono attualmente operative due squadre di operatori specializzati, supportate da tre camion scarrabili, un ragno meccanico e altri mezzi dedicati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti. I lavori si completeranno nel giro di qualche giorno quando il legname accatastato provvisoriamente sull’arenile verrà trasportato in appositi impianti per il trattamento e l’avvio a recupero e riutilizzo.

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“Marche Multiservizi pratica la sostenibilità ogni giorno e non solo a parole ma con i fatti – spiega il dirigente della funzione Ambiente di Marche Multiservizi Franco Macor – Nel corso dell’intervento di pulizia delle spiagge pesaresi portato avanti in questi giorni abbiamo lavorato per fornire un servizio efficiente, contribuendo a rendere la città più bella ed accogliente, ma anche sostenibile, ponendo molta attenzione a non asportare la sabbia per tutelare l’arenile ed ad avviare a recupero il legname raccolto contribuendo ad attuare concretamente i principi dell’economia circolare”.