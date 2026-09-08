Doppio podio individuale e di squadra per la SCD Alma Juventus Fano

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Fano (PU) – Fine settimana lungo per le formazioni della SCD Alma Juventus Fano, con Allievi ed Esordienti chiamati ad un doppio appuntamento e i Giovanissimi ancora sul gradino più alto del podio nella loro unica uscita. Il weekend degli Allievi, guidati dai DS Filippo Beltrami e Gabriele Gorini, si è aperto venerdì con il “tipo pista” di Misano. In una corsa veloce e dai ritmi particolarmente serrati, che ha visto prevalere Omar Berlini della Fiumicinese FAIT Adriatica (FC), i vari Massimo Ranieri, Federico Pogliaghi, Martino Scarselli e Mattia Pierotti hanno accumulato chilometri ed esperienza preziosa pur senza riuscire a ottenere piazzamenti significativi. Domenica l’attenzione si è poi spostata ad Agliana (PT) per la prestigiosa 78ª Coppa Dino Diddi, un appuntamento di rilevanza nazionale con ai nastri di partenza i migliori interpreti italiani della categoria e alcune scuderie di livello internazionale provenienti da Slovenia e Ungheria.

Per gli arancio-aragosta si è trattato di un test severo, ma altamente formativo, al termine del quale il primo a transitare al traguardo per il sodalizio del presidente Graziano Vitali è stato Pietro Brancati, giunto 54° complice qualche indecisione dopo lo scollinamento dell’ultima salita. Poteva però chiudere ben più su della sua 93ª posizione il 2011 Simone Ringhini, penalizzato da una sfortunata foratura negli ultimi 5 km. Giornata di sacrifici per Kevin Piccioli e Tommaso Cardellini, entrambi costretti al ritiro, l’uno arresosi soltanto sull’ultima ascesa di Montalbano a margine di una prova complessivamente discreta e l’altro al debutto assoluto in un contesto di così alto livello. Per la cronaca, la vittoria è andata al 2010 Riccardo Pierangelini della Rappresentativa Marche.

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Duplice probante impegno anche per gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli, a cominciare da quello di venerdì sempre nell’anello da 900 metri dell’autodromo intitolato a Marco Simoncelli. Tra i 1° Anno Sami Dahani, Giulio Roscini e Nicola Romani hanno concluso nel gruppo principale, mentre tra i 2° Anno una condotta brillante ha consentito a Riccardo Violini di prendersi l’argento alle spalle soltanto del campione regionale emiliano-romagnolo Alessandro Bellettini della Cotignolese (RA) collezionando un primo posto nel secondo traguardo volante e un terzo nell’ultimo.

A distanza di due giorni i portacolori della SCD Alma Juventus Fano hanno corso sulle strade di Montecassiano (MC), per il Trofeo CRB, su un circuito ondulato di 2,1 km. Tra i 1° Anno si è distinto Davide Giannetti, 9° nello sprint degli inseguitori del fuggitivo Jacopo Romito del Pedale Riminese Frecce Rosse (RN). Un po’ più indietro Sami Dahani, 25°, mentre Giulio Roscini e Nicola Romani si sono fermati a due tornate dalla fine. Tra i 2° Anno, in una gara sempre compatta risoltasi con una volatona appannaggio del campione abruzzese Francesco Coletta del Team Cesar-Neri-Lucchini, l’arancio-aragosta Riccardo Violini ha confermato la sua ottima condizione piazzandosi 7°, seguito da Pietro Staffolani in 17ª posizione.

Sabato mattina indimenticabile invece per i Giovanissimi dei DS Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna, dominatori sul tracciato del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tra i G1 affermazione per Nicolò Dominici e 4° Francesco Baldarelli; vince anche Federico Lepretti fra i maschi G2, anticipando all’arrivo Emanuele Gentile, e 4° Gabriele Cerioni, mentre fra le femmine 2ª Olimpia Giancarli; tra i G3 4° Federico Guarini; tra le G4 1ª Ginevra Agostini; tra i G5 1° Filippo Marraffa fra i maschi e 3ª Sofia Adochitei fra le femmine; fra i G6 1° Tommaso Dominici e 5° Marco Ringhini.

Prossimi impegni

Sabato 12 settembre

Giovanissimi a Porto Sant’Elpidio (FM)

Domenica 13 settembre

Allievi a Fossalta di Piave (VE)