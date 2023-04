Due mesi di eventi per concludere il 600esimo di Federico da Montefeltro

0 Condividi Facebook Twitter

Urbino – Un cartellone di eventi lungo due mesi, dal 22 aprile al 25 giugno, concluderà il 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro. Il calendario di iniziative, promosse e sostenute dalla Regione Marche con i comuni di Apecchio, Cagli, Mercatello sul Metauro e Sassocorvaro-Auditore, centro capofila, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Leopardi.

“Con questo ciclo di appuntamenti – ha spiegato l’assessore alla cultura Chiara Biondi – si chiude un percorso dedicato ad uno dei personaggi più importanti delle Marche, ambasciatore della nostra regione, sul quale la Regione ha fortemente creduto”. Due gli aspetti sottolineati dall’Assessore Biondi nel presentare il progetto, “l’ottica di mettere insieme più realtà, con un lavoro di rete che rafforza i territori, valorizza i borghi e i loro luoghi storici”, e una particolare attenzione riservata ai bambini nella costruzione degli eventi, “per far conoscere la storia e le tradizioni”.

Per il Consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) “si tratta di un progetto sostenuto dalla Regione in cui ho creduto convintamente e sul quale ho lavorato che coinvolge quattro comuni protagonisti della vita di Federico, offrendo una serie di iniziative pensate e partecipate da diverse associazioni del territorio che ringrazio. Il risultato è un cartellone con appuntamenti di rilievo, concerti, conferenze, rievocazioni storiche anche con artisti di livello internazionale come il Maestro al Liuto Simone Sorini. Ringrazio la dott.ssa Tisi, l’Assessore Chiara Biondi e l’ex assessore Giorgia Latini che hanno subito recepito l’importanza di questa rassegna culturale “.

Prima data il 22 aprile alle ore 21.00, con la conferenza “L’arte e la cultura alla corte di Federico da Montefeltro”, relatrice Alessandra Bertuzzi, ospitata nella Rocca Ubaldinesca, di Sassocorvaro Auditore.

“Federico ha portato ricchezza e cultura in queste terre – ha ricordato il sindaco del comune capofila Daniele Grossi – Queste iniziative consentiranno di ricostruire anche il ruolo del fratello Ottaviano, suo braccio destro”. Il sindaco di Mercatello sul Metauro, Fernanda Sacchi, dopo aver ribadito la sinergia tra le amministrazioni e le realtà associative delle tre vallate, ha ricordato gli appuntamenti dedicati agli studenti, in particolare la conferenza “A scuola con Federico” rivolta alle scuole medie in programma il 7 giugno a Palazzo Ducale alle ore 10. In totale sono 24 gli eventi in calendario, consultabili on line sui siti e sui social di Regione e dei vari comuni, tra i quali il 10 giugno alle ore 16.00 la presentazione del libro “Discorsi sulle imprese di Federico da Montefeltro” di Antonio Conti e la sfilata con degustazione ad Apecchio il 24 giugno.

