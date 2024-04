È ora di fare sul serio in casa Smartsystem Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Primo turno dei play off e trasferta insidiosa a Modica (martedì ore 20.00 al PalaRizza) contro i padroni di casa, giunti settimi al termine della regular season.

Sfida dunque aperta con il capitano virtussino Mattia Raffa che mette in guardia i suoi compagni: “Dovremo giocare fin da subito in modo aggressivo – afferma Raffa – e dimostrare sul campo quello che valiamo. Modica sarà al completo e pronta a giocare la sua partita”.

I virtussini sono arrivati in Sicilia nella mattinata di lunedi per preparare al meglio la partita, consapevoli del valore dell’avversario ma anche con la ferma intenzione di proseguire nel proprio cammino: “Questa è la parte più importante della stagione – continua Raffa – ci arriviamo dopo una serie di risultati positivi, se si eccettua la sconfitta in finale di Coppa Italia. Abbiamo le nostre certezze e il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile”.

Con molta probabilità coach Mastrangelo si affiderà al solito sestetto (Partenio-Dimitrov, Merlo-Roberti, Focosi-Maletto, Raffa libero) mentre coach Di Stefano dovrebbe recuperare il regista Pedro Putini, assente per infortunio nelle ultime giornate di campionato. In fase offensiva i modicani si affideranno all’opposto Spagnol e allo schiacciatore Capelli che, a banda, sarà affiancato da Chillemi. Al centro la coppia Buzzi-Raso, libero Nastasi.

L’Avimecc si giocherà tutto tra le mura amiche per poi provare a fare il colpaccio al Palas Allende nella gara di ritorno (domenica 7 aprile), campo al momento imbattuto in campionato e violato solo da Palmi nella finale di Coppa Italia. Da parte sua la Smartsystem in questo periodo si è allenata intensamente ed il ritmo voluto da coach Mastrangelo è stato alto. Solo il PalaRizza ci dirà in quale stato di forma si trovano i virtussini.