Eccellenze a Palazzo, a Carpegna in vetrina l’artigianato delle Marche

Carpegna (PU) – Carpegna, nel cuore del Montefeltro, borgo caratteristico e di antiche tradizioni immerso nel verde, scrigno di tesori artistici, naturalistici e prodotti enogastronomici, ospita il week-end del 30 e 31 luglio, e 1 agosto ‘Eccellenze a Palazzo’. L’evento, che vede coinvolti Regione Marche, Comune e associazioni di categoria come Confartigianato e Cna, rappresenta un momento prezioso di condivisione e promozione delle eccellenze artigiane e delle Marche, e una occasione per presentare la nuova legge sul settore licenziata dalla Giunta regionale.

“E’ un vero onore, per la nostra comunità – spiega il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri – ospitare questo importante evento che racchiude il meglio della creatività e del ‘saper fare’ della Regione Marche. L’arte del saper fare italiano è ancora oggi un grande valore da difendere. Lo dimostrano ogni giorno le piccole aziende, che nonostante il periodo difficile che speriamo di esserci lasciati alle spalle, continuano ogni giorno a produrre eccellenze che sono il nostro orgoglio. In Italia l’artigianato è un’arte che si tramanda di generazione in generazione, offrendo così al servizio della storia tutta la sapienza acquisita su un mestiere. Un gesto che contiene tutto il valore dell’italianità e della tradizione del nostro paese. Oggi più che mai, in una società che ha spostato quasi completamente il proprio asse su una globalizzazione che schiaccia le piccole realtà, è necessario e doveroso da parte della pubblica amministrazione, valorizzare chi svolge un lavoro per la difesa della tradizione e del made in Italy. Gli Stati Generali che avranno luogo nella splendida cornice di Palazzo dei Principi – conclude il primo cittadino – sono un’occasione importante che abbiamo accolto con gioia e orgoglio”.

Il ricco programma spazia dalla prima mostra mercato dell’artigianato artistico delle Marche agli Stati generali dell’artigianato, che apriranno di fatto la manifestazione. Un appuntamento centrale e portante dell’evento, convegno dove politica ed economia produttiva si incontreranno per confrontarsi sulle problematiche e sulle risorse del settore. Un focus su temi quali credito, digitalizzazione e opportunità future, al quale parteciperanno istituzioni nazionali, regionali e locali e gli stakeholder di riferimento.

La mostra mercato vedrà la presenza di venti aziende artigiane marchigiane che esporranno le loro eccellenze nel meraviglioso Palazzo dei Principi. In programma anche laboratori e dimostrazioni live che vedranno protagonisti maestri artigiani. Sabato, in piazza dei Conti, è previsto l’annullo filatelico con cartolina dedicata all’evento Eccellenze a palazzo.

E non mancheranno le iniziative collaterali: musica, artisti di strada, enogastronomia di qualità. Un programma variegato e interessante per un week-end in grado di attirare nella capitale del Montefeltro molteplici pubblici.

Maggiori informazioni e programma completo: https://eccellenzeapalazzo.it/