Eccellenze a Palazzo, l’artigianato per lo sviluppo del territorio

0 Condividi Facebook Twitter

Carpegna (PU) – Si è aperta con il convegno ‘Persona, formazione, territorio: coltivare le eccellenze’, la seconda giornata di Eccellenze a Palazzo, prima edizione della mostra mercato dell’artigianato artistico delle Marche, organizzato dalla Regione e dal Comune, in programma fino a domani nel cuore del Montefeltro. “Abbiamo voluto promuovere questo confronto– ha esordito il sindaco Mirco Ruggeri – per crescere, per far emergere spunti e riflessioni per migliorarci. Dobbiamo innovarci ma restando fedeli alle tradizioni. Fondamentale è distinguerci sul mercato e puntare sulla qualità. Per Carpegna e il nostro territorio queste sono giornate molto importanti e tengo a ringraziare tutti coloro, ad iniziare dalla>Regione, hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione”.

Sugli Stati Generali di venerdì è tornato il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni: “Un momento molto importante, siamo riusciti a mettere insieme tutti coloro che hanno potere decisionale per intraprendere una strategia comune. Dopo l’approvazione della legge sul settore e gli Stati Generali, sarà ancora l’assoluta a concretezza a contraddistinguerci: lettura dei bisogni, programmazione, preparazione dei bandi. Digitalizzazione e innovazione sono due degli aspetti emersi. È chiaro come con un salto di qualità del mondo dell’artigianato, porterà grandi benefici a tutta l’economia regionale. Continueremo a lavorare per questo”.

Pubblicità

Tra gli interventi istituzionali quelli del presidente della Provincia Giuseppe Paolini, del presidente del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello Lino Gobbi e di Andrea Spagna, presidente della Unione montana del Montefeltro: “Il nostro è un territorio dove da sempre c’è una grande cultura imprenditoriale, specie artigiana. Tante sono le eccellenze, possiamo parlare di un vero e proprio modello imprenditoriale”. Il dirigente servizi attività produttive della Regione Marche Silvano Bertini ha illustrato alcuni aspetti della nuova legge regionale sull’artigianato approvata martedì scorso: “La giunta regionale sta dando forti e importanti segnali per il rilancio della economia regionale. La legge regionale sull’artigianato ribadisce la centralità del settore per l’economia regionale. Ci sono aspetti come la collaborazione, specie tra imprese delle aree interne, credito e il saper spendere bene le risorse a disposizione che rivestono una importanza cruciale per lo sviluppo di questo settore nevralgico”.

Valeria David, componente della presidenza artigianato artistico della Cna Marche e maestro artigiano e titolare della Bottega scuola La Congrega, e Sandro Tiberi, maestro cartaio e presidente di Confartigianato Artistico Marche, hanno evidenziato come finalmente l’artigianato stia tornando al centro dell’agenda regionale, l’importanza della collaborazione e della tecnologia che non va affatto vista come un nemico. Interessante l’intervento di Guido Salucci, coordinatore Federparchi Marche, che ha illustrato l”effetto parco’: nelle aree protette le imprese hanno benefici, non c’è spopolamento e sono in aumento le imprese giovanili. In chiusura le testimonianze di alcuni imprenditori di successo, ad iniziare da Enrico Loccioni, presidente dell’azienda Loccioni Group: “Ripartire dalle radici per costruire il futuro. La nostra è una impresa laboratorio che continua ad investire. Obiettivo fare cose per il benessere delle persone e del pianeta”.

È stata poi la volta di Mario Pascucci della Pascucci Caffè: “Il valore aggiunto è il nostro territorio: la qualità della vita, l’ambiente, qualcosa di assolutamente esclusivo”. C’è chi fa impresa a Carpegna come Maurizio Mazzarini dell’azienda Morinat: “Abbiamo deciso di rimanere nel territorio che amiamo. La nostra forza sono i dipendenti che danno l’anima. Ora esportiamo in oltre 50 Paesi”. Luciano Battisti ha portato la testimonianza dell’azienda Radiant. Le conclusioni affidate al sindaco Ruggeri; “Molto soddisfatto di questo confronto e di quanto emerso. Chiedo alla politica più attenzione per i nostri territori, soprattutto per quanto concerne i collegamenti. Qui c’è tanta voglia di fare ma servono investimenti adeguati”.

Eccellenze a Palazzo si conclude domani. Densa di appuntamenti la giornata di domenica 1° agosto, ad iniziare dall’apertura, alle 10, delle botteghe artigiane. A seguire, e alle 16.30, a Palazzo dei Principi, il laboratorio di argilla ‘Realizza la tua maschera’ a cura del maestro artigiano e bottega scuola Barbara Tomassini. Il laboratorio permetterà di realizzazione una maschera di sé stessi allo specchio. Un momento unico per tornare a stupirsi giocare e gioire attraverso la manipolazione, liberando le proprie emozioni, allontanando gli stereotipi della bravura, della figura, del ben fatto, del giudizio degli altri.

Per i più piccoli, laboratori, gonfiabili e trucca bimbi nei giardinetti di via Amaducci.

Piazza dei Conti ospiterà il raduno moto d’epoca a cura del Moto Club ‘T. Benelli’ di Pesaro

All’Arena Live, nel pomeriggio, laboratori per bambini “I colori della Preistoria”, a cura di Ente Parco

Dimostrazioni live, alle 18, in piazza dei Conti, con Olivia Monteforte. Sarà proposto un laboratorio della scarpa su misura. L’artista racconta di come nasce una scarpa su misura e spiega quanto sia importante la scelta dei materiali per la creazione di un oggetto di artigianato di alta qualità. A seguire dimostrazione live di realizzazione di una scarpa con lavorazione norvegese.

Il programma si chiuderà all’Arena Live con la Conferenza-Spettacolo “Dante nelle Marche”, breve viaggio nelle Marche con il Divin Poeta. Relatore Professore Luca di Dio, letture di Lucia Ferrati, musiche di Monica Micheli.

Maggiori informazioni e programma completo: https://eccellenzeapalazzo.it/