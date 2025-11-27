0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Lunedì 1° dicembre, alle ore 18.00, presso la Sala di Rappresentanza della Fondazione Cassa di

Risparmio di Fano (via Montevecchio 114, Fano), si terrà il convegno “Economia Marche: analisi e

prospettive di rilancio dell’iniziativa economica”, promosso dal Centro Studi Economia e Territorio

di Fano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto e dialogo tra istituzioni, mondo accademico e sistema imprenditoriale regionale, ponendo al centro del dibattito l’analisi dell’attuale scenario economico della nostra regione Marche e le prospettive di sviluppo del tessuto produttivo locale.

Il dott. Alfredo Bardozzetti, Capo economista della Banca d’Italia – sede di Ancona, illustrerà e commenterà i dati del più recente report sull’Economia delle Marche elaborato da Banca d’Italia. Il Centro Studi Economia e Territorio di Fano, associazione senza scopo di lucro, opera per promuovere e diffondere la cultura d’impresa a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio, attraverso attività di ricerca, formazione, confronto e aggiornamento tra le diverse componenti economiche e sociali.

“Per il Centro Studi è stato fondamentale promuovere questo momento di analisi e riflessione sui dati della nostra economia e sulle prospettive generate anche dagli ultimi provvedimenti normativi, che mirano a sostenere la crescita dell’iniziativa imprenditoriale” – dichiara Mario Pelonghini, Presidente del Centro Studi.

Interventi introduttivi:

Giorgio Gragnola – Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Mario Pelonghini – Presidente Centro Studi Economia e Territorio

Relatori:

Dott. Alfredo Bardozzetti – Responsabile Divisione Analisi e Ricerche, Banca d’Italia Marche

Dott. Massimo Cecchini – Presidente Confindustria Pesaro e Urbino

Prof. Carlo Lottieri – Direttore del Dipartimento di Teoria Politica, Istituto Bruno Leoni

On. Mirco Carloni – Presidente XIII Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati

L’evento, ospitato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’andamento dell’economia regionale e sulle nuove opportunità di crescita e rilancio del territorio marchigiano.

