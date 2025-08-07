Editoria, stampa, video, tv, web come cambia la comunicazione

Ancona – Editoria, stampa, grafica, fotografia, produzione video, consulenza social, web. Il mondo della comunicazione e del terziario avanzato è in continua evoluzione e le trasformazioni nel settore avvengono in tempi rapidissimi anche grazie alla crescita esponenziale dell’uso dell’Ai. Nelle Marche le imprese della comunicazione sono 2.980 (ultimo dato disponibile è relativo a fine 2024), in crescita del +4,9% rispetto al 2018. Secondo una analisi del Centro Studi della CNA Marche a crescere è stato soprattutto l’ambito del software e della consulenza informatica (+20,9% imprese; +45,8% addetti). Complessivamente il settore della comunicazione e del terziario avanzato conta oggi nelle Marche 11.229 addetti complessivi.
Nella stessa assemblea è stata nominata anche la nuova presidenza regionale. Indicati intanto anche i seguenti presidenti di mestiere all’assemblea nazionale: Andrea Barchiesi CNA Digitale; Rodolfo Marziali CNA fotografi; Catia Ventura CNA Editoria; Nicola Zarri CNA Comunicazione e stampa.