Edoardo Costantini è il prossimo ospite di “Terra & Clima”

Fano (PU) – Sarà Edoardo Costantini, Presidente dell’Unione Internazionale delle Scienze del Suolo, il prossimo ospite del ciclo di conferenze “Terra & Clima”, in cui si parlerà della gestione sostenibile del suolo. L’appuntamento è per venerdì 3 novembre alle ore 17,30 presso la Sala di rappresentanza della Fondazione. Il ricercatore Edoardo Costantini è il primo italiano ad assumere la guida della IUSS (International Unions of Soil Sciences), una importante organizzazione scientifica che fu istituita nel 1924 in Italia presso la FAO a Roma.

Il Dr. Costantini è un esponente di spicco di quella scuola italiana di Pedologia che ha avuto nel Prof. Fiorenzo Mancini, già socio onorario della IUSS, il suo grande ambasciatore nel mondo della Scienza del Suolo. Costantini ne è stato un valoroso allievo, svolgendo la sua attività di ricerca presso l’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze, e poi nel Centro di ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA, oggi CREA), di cui ne era diventato Direttore. Un importante riconoscimento per tutta la scienza del suolo e la comunità scientifica italiana.

“Un altro appuntamento di qualità che vuole indagare e approfondire un tema estremamente rilevante – spiega il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola -. Edoardo Costantini ci parlerà delle risorse legate al suolo e delle opportunità che abbiamo per valorizzarle. Un momento di confronto per capire dinamiche che influenzano la nostra vita quotidiana”.