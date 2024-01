Elezioni e programmi. L’ incontro del direttivo Udc di Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il rappresentante dell’UDC Stefano Pollegioni convoca il direttivo fanese che si è incontrato nei giorni scorsi. Presente anche il Responsabile provinciale Vittoriano Solazzi.

“L’impegno fino ad oggi svolto a Fano – spiega Pollegioni – a testimoniato più volte risposte concrete anche in conseguenza a situazioni segnalate dai cittadini che per noi sono sempre al primo posto. Siamo convinti che il dialogo e la condivisione, con i cittadini, le associazioni di categoria e tutti gli attori dei vari settori, aiuti chi amministra il territorio a dare la giusta forma ai progetti e alle cose da fare. Desideriamo che la Terza città delle Marche torni al suo splendore e ad essere protagonista anche nello scenario politico che decide a livello provinciale, regionale e nazionale”.

“Vogliamo, – ribadisce ancora il segretario – con il nostro contributo, abbattere lo spirito di rassegnazione che sta aleggiando fortemente nel cuore dei fanesi e far sì che insieme si riprenda ad essere attivi con una presenza forte e determinante nel Governo della città. Diversi i temi che abbiamo trattato, durante la lunga riunione, e che stanno particolarmente a cuore. Il turismo, il sociale, gli anziani, la disabilità, i giovani, la famiglia, la scuola, lo sport, il mondo imprenditoriale, gli operatori economici, l’associazionismo sociale, la sanità, la sicurezza pubblica, i nostri anziani soli, le infrastrutture con la nostra proposta del tratto stradale Fano-Roma, le Terme di Carignano, le strade da asfaltare, il decoro degli ambienti e tanto altro”.

“Siamo certi che l’area moderata, Udc, – afferma ancora Stefano Pollegioni – abbia ancora i numeri per fare la differenza e sappiamo che esiste un voto messo in stand by che attende un segnale di ripresa per tornare ad avere fiducia. Su questo lavoreremo fortemente con la convinzione che una vera area moderata all’interno dello scenario politico locale sia determinante. Siamo fiduciosi in un riavvicinamento di una buona parte dell’ambiente cattolico in un partito storicamente legato e che è ancora vivo e vegeto in tutti gli ambiti Istituzionali”.

Come disse San Giovanni Paolo II: “dobbiamo tornare a riconsiderare l’impegno politico quale senso alto del termine”. L’impegno politico è per il bene della comunità, è l’attenzione verso l’altro senza distinzioni e senza discriminazioni. Questa è la nostra ferma visione.

“Nello scenario politico attuale, post-elezioni, – conclude Pollegioni – ribadiamo la nostra posizione già dichiarata dal Coordinatore provinciale Vittoriano Solazzi. Un confronto e una alleanza forte e unita con tutte le forze politiche e civiche nella scelta di chi dovrà nel prossimo e vicino futuro amministrare questa nostra città è opportuno. Ci teniamo comunque a ribadire che la coalizione del Centro destra è unita e coesa. Non ci sono ritardi tantomeno divisioni solo un tempo per decidere perché la scelta da proporre ai cittadini, che sono poi chiamati al voto, è molto importante e non dobbiamo fare errori”.