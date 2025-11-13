Emergenza idrica, nuova ordinanza di Serfilippi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha firmato l’ordinanza n. 29 del 13 novembre 2025 che introduce nuove misure di risparmio idrico, a seguito della situazione di criticità idrica dichiarata dalla Regione Marche per il nostro territorio.

Fino al 30 novembre 2025 è vietato utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per l’irrigazione e l’annaffiatura di orti, giardini e prati (consentita solo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 8.00), per il lavaggio di cortili e piazzali salvo i servizi pubblici di igiene urbana, per il lavaggio privato dei veicoli salvo gli autolavaggi autorizzati, per il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private e per il riempimento di piscine private, eccetto quelle legate ad attività turistiche o sportive. È inoltre vietato ogni uso non alimentare, non domestico, non igienico e non destinato all’abbeveraggio degli animali.

«Dobbiamo usare l’acqua con la massima responsabilità – sottolinea il Sindaco Serfilippi – per garantire i fabbisogni primari dei cittadini e scongiurare criticità più gravi. La collaborazione di tutti è fondamentale».