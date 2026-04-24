Empirìa a Fano, nuove opportunità d’impresa innovative

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Fano (PU) – Terza tappa l’altro giorno a Fano per il roadshow di Empirìa | Romagna Marche Crea Impresa, il programma promosso da Crédit Agricole Italia in collaborazione con Wylab e Le Village by CA Triveneto, organizzato nelle Marche insieme alla Fondazione Carifano. Un appuntamento che ha richiamato aspiranti imprenditori, startup, studenti e professionisti, confermando l’interesse verso un’iniziativa che punta a trasformare idee innovative in imprese concrete attraverso un percorso strutturato di incubazione, mentorship e connessione con il sistema produttivo. La tappa del roadshow è stata anche l’occasione per consolidare la collaborazione tra Empirìa e la Fondazione Carifano. La fondazione bancaria, da sempre attenta ad offrire nuove opportunità ai giovani – rappresentati anche all’interno dello stesso ente dalla Commissione Giovani – per questa edizione di Empirìa ha anche istituito un premio da 2.000 euro per un progetto vincitore del territorio.

“Sostenere iniziative come Empirìa – commenta il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola – significa investire concretamente nei giovani, offrendo loro strumenti, competenze e occasioni reali per trasformare idee e talento in opportunità di futuro mettendosi in rete con imprese già affermate e di rilevanza internazionale. Come Fondazione Carifano crediamo che accompagnare le nuove generazioni nei percorsi di innovazione e impresa sia una scelta strategica per la crescita del nostro territorio. Vogliamo essere al fianco di chi ha visione, energia e desiderio di mettersi in gioco”.

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Al centro dell’evento la presentazione di Empirìa, ecosistema di innovazione che mette in relazione startup, aziende, università e istituzioni. Se la tappa di Fano ha rappresentato un focus specifico sul territorio marchigiano, il programma nel suo complesso si rivolge all’intera area di Marche e Romagna, con l’obiettivo di valorizzarne il potenziale imprenditoriale e favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. Giunto alla seconda edizione, Empirìa ha introdotto quest’anno anche la Call for Talents, che si affianca alla Call for Ideas, ampliando le opportunità per giovani competenze e team imprenditoriali e favorendo un matching concreto tra bisogni delle startup e professionalità disponibili.

A illustrare il progetto è stata Francesca Picasso, Chief Operating Officer di Wylab: “Un programma come Empirìa è fondamentale perché accompagna chi ha un’idea in un percorso strutturato di validazione, un passaggio cruciale se si considera che il 42% delle startup fallisce proprio per l’assenza di un mercato reale – ha sottolineato -. Il nostro obiettivo è aiutare i team a testare concretamente il proprio progetto, affinandolo in base ai bisogni delle aziende. Allo stesso tempo, creiamo connessioni dirette con imprese e investitori, favorendo opportunità di crescita e sviluppo. È questo il valore di un ecosistema che trasforma l’innovazione in impresa”.

Il programma si rivolge a progetti in fase early stage in ambiti strategici – dal digitale all’intelligenza artificiale, dall’energia all’agritech fino al turismo innovativo – individuati a partire dalle esigenze reali delle aziende coinvolte, in un approccio orientato alla co-creazione e allo sviluppo territoriale. Un percorso annuale che prevede formazione, workshop, masterclass e mentorship personalizzata, accompagnando i partecipanti, in un percorso strutturato ideato con il supporto di Wylab e Le Village by CA Triveneto, dalla definizione dell’idea fino alla validazione sul mercato e al confronto con aziende e investitori.

“La tappa di Fano conferma la dimensione di Crédit Agricole Italia come banca del territorio. Con Empirìa viene messo a disposizione di giovani talenti e startup un ecosistema di competenze, relazioni e opportunità di crescita, perché siamo convinti che l’innovazione sia la leva più efficace per generare valore condiviso e costruire, insieme alle comunità locali, un futuro di sviluppo sostenibile per le Marche e la Romagna.”, ha dichiarato Lorenzo Milani, Direttore Regionale Romagna Marche di Crédit Agricole Italia.

La tappa di Fano ha confermato il ruolo strategico delle Marche all’interno del progetto Empirìa e rafforzato la collaborazione tra istituzioni, sistema bancario e attori dell’innovazione, con l’obiettivo di sostenere concretamente la nascita di nuove imprese e di valorizzare i talenti del territorio. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla Call for Ideas e alla Call for Talents è il 5 maggio 2026. Le candidature, e ulteriori informazioni sul progetto Empirìa, si possono trovare su: romagnamarchecreaimpresa.it .

Profilo Crédit Agricole

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 12,1 milioni di soci, è presente in 46 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 6 milioni di clienti, attraverso circa 1.600 punti vendita e circa 16.100 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a circa 103 miliardi di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, PiùVera Assicurazioni, PiùVera Protezione e CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria).

www.credit-agricole.it

Le Village by CA Triveneto

Le Village by CA Triveneto è un ecosistema di innovazione e supporto imprenditoriale nato dalla collaborazione di Crédit Agricole Italia con Confindustria Veneto Est, Fondazione Unismart e Parco Scientifico Galileo con l’obiettivo di accelerare le startup e favorire la crescita e la competitività delle aziende innovative nel Nord-Est Italia. Le Village by CA Triveneto è parte di un network internazionale di 45 hub per l’innovazione tra Francia e Italia, che hanno l’obiettivo di far collaborare e sviluppare sinergie tra startup, aziende partner e istituzioni. Grazie ad un ambiente ispirato ai principi di sostenibilità e innovazione tecnologica, le Village si distingue per l’approccio collaborativo e l’accesso a una rete internazionale di competenze, mentoring e risorse finanziarie, rendendolo un punto di riferimento per lo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale.

Le Village by CA Triveneto