Enoturismo delle Marche: “Dalla vigna alla tavola”. VIDEO

Pesaro – Dopo il successo della prima edizione torna “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, il progetto della Regione Marche per valorizzare l’enoturismo marchigiano, attraverso tutta la filiera, a partire dai produttori di vino e birra artigianale, fino alle aziende e cantine, passando per la ristorazione che diventa così ambasciatrice del territorio.

Sotto il logo identificativo dell’attività enoturistica “Marche&Wine” realizzato dalla Regione Marche per dare un’unica firma al progetto, la Nuova Associazione Ristoratori Marche Nord di Confcommercio Pesaro e Urbino ha presentato le proprie iniziative: in totale 16 appuntamenti tra costa ed entroterra, per contribuire a valorizzare l’enoturismo delle Marche.

Dal 23 marzo al 9 giugno 2023, in 16 ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino si alterneranno pranzi e cene in cui saranno fatte assaggiare le etichette del territorio. Durante ogni serata i referenti delle cantine, insieme ad esperti sommelier, illustreranno i vini in degustazione mentre agli chef spetterà il compito di raccontare i piatti che andranno a comporre i menù.

“La Regione ha nuovamente investito in questo progetto – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini – perché crede nell’importanza di esaltare il territorio e i suoi prodotti tipici. Con oltre 200 appuntamenti valorizzeremo la cucina marchigiana mettendo al centro di tutto il vino e le tante cantine che le Marche possono vantare”.

Parole che il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ha raccolto e rilanciato: “Siamo contenti che la Regione continui ad investire in questi progetti perché abbiamo un patrimonio di prodotti tipici e cantine che rappresentano un volano importante anche per il turismo”.

E’ stato il presidente della Nuova Associazione Ristoratori Marche Nord Mario De Remigio a porre l’accento finale: “Questi appuntamenti sono importanti occasioni di promozione perché possiamo valorizzare la nostra cucina e i nostri vini offrendoli alla clientela a prezzi vantaggiosi grazie all’intervento della Regione Marche”.

MARZO

ALLA LANTERNA (Fano) giovedì 23 marzo ore 20.30; PICCOLO MONDO (Mombaroccio) venerdì 24 marzo ore 20.30; NENE’ (Urbino) venerdì 31 marzo ore 20.30

APRILE

LA GINESTRA (Acqualagna) sabato 1 aprile ore 20.30; TAVERNA DEL PESCATORE (Casteldimezzo, Pesaro) venerdì 14 aprile ore 20.30; POLO PASTA&PIZZA (Pesaro) giovedì 20 aprile ore 20.30; LO SCUDIERO (Pesaro) venerdì 21 aprile ore 20.30.

MAGGIO

ROSSINI BISTROT (Pesaro) venerdì 5 magio ore 20,30; GIBAS (Pesaro) martedì 9 maggio ore 20.30; SILVANA (Carpegna) giovedì 11 maggio ore 20.30; CIVICO 14+5 (Apecchio) venerdì 12 maggio ore 20.30; FARINA (Pesaro) martedì 16 maggio ore 20.30; MARIA (Mondavio) venerdì 19 maggio ore 20.30; PAPI’S BAR (Cagli) sabato 20 maggio ore 12.30; OSTERIA FONTE’S (Cagli) venerdì 26 maggio ore 20.30;

GIUGNO

LA PALOMBA (Mondavio) venerdì 9 giugno ore 20.30.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito dallavignaallatavola.marcheandwine.it o sui canali social Facebook e Instagram di Itinerario Di Vino