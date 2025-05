Eric Merlin nominato presidente di CNA Turismo Pesaro e Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il turismo è una delle poche voci in attivo da qualche anno nella nostra provincia. Un trend costante e in crescita che, a differenza della manifattura, crea lavoro e occupazione. Ma quella dell’attrattiva turistica e della ricettività è una sfida che si vince non solo grazie alle bellezze naturali, culturali e storiche dei luoghi ma anche grazie alla capacità di fornire servizi di qualità, esperienze durante il soggiorno, tutto se possibile nel rispetto della sostenibilità. Occorre per questo un’offerta sempre più qualificata ed una politica comunicativa e di promozione del territorio che arrivi a chi cerca qualcosa di nuovo e alternativo alle solite proposte delle agenzie.

A parlare di turismo nel corso dell’assemblea congressuale della CNA di Fano è stato il nuovo presidente provinciale di CNA Turismo e Commercio , Eric Merlin, in arte Don Merlino, classe 1963, originario di Lille in Francia e proprietario della “Forestale Luxury Ecolodge” alla Gola del Furlo, un edificio unico nelle Marche.

Eric Merlin rappresenterà un settore in costante crescita e per il quale servono progetti, collaborazioni e dialogo tra operatori e tra questi e le istituzioni. Fondatore di un gruppo di 4 agenzie di marketing e comunicazione, Eric Merlin ha scelto di viaggiare per un anno in giro per il mondo in famiglia e dopo si è fermato al Furlo, attratto dalla bellezza incontaminata della sua natura. Nel 2018 ha avviato un progetto di recupero architettonico di una vecchia caserma forestale dello Stato, costruita nel 1954 ma poi rimasta in abbandono per più di 30 anni. Oggi La Forestale è diventata un Luxury Ecolodge e rappresenta un modello di ristrutturazione ecologica unico nella Regione Marche. La sua struttura è stata considerata dalle riviste internazionali una tra le 20 più belle d’Europa nel 2021.

“Spero di dare il mio contributo alla crescita di questo settore – dice Eric Merlin – che ha bisogno più che mai di guardare avanti con idee e progetti. Cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza nel marketing ma anche nel campo della sostenibilità per offrire nuove prospettive al settore. Il turismo è trasversale e per conseguenze in forte sinergia con il mondo CNA che comprende anche l’artigianato artistico, la ristorazione, il commercio”.