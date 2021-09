Esperti ed educatori a convegno sull’Alzheimer

0 Condividi Facebook Twitter

Urbania (PU) – Sabato 25, alle ore 17.00 nella scenografica cornice del Cortile interno di Palazzo Ducale, torna a Urbania “Meravigliosa… mente”, incontro con educatori, docenti ed esperti per porre l’attenzione sulle demenze e sulla patologia d’Alzheimer. Nato due anni fa con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione Alzheimer Marche e l’AVULSS di Urbania, il convegno quest’anno avrà al centro il tema delle terapie non farmacologiche e dell’approccio relazionale.

“Le famiglie dei malati d’Alzheimer -spiegano gli organizzatori- troppo spesso sono lasciate sole ad affrontare questo tipo di patologia neurodegenerativa con tutto quello che ne consegue. La non conoscenza della patologia e soprattutto del come affrontarla è un vuoto che non abbiamo la presunzione di colmare, ma parlarne insieme e condividere le esperienze certamente può essere d’aiuto. Le terapie non farmacologiche sono infatti un valido supporto per tutti coloro che quotidianamente affrontano questo tipo di problematica”.

Sul palco saliranno Teresa Cioffi, educatrice ed animatrice di Doll Therapy, la dottoressa Mara Brera, docente di Terapia Artistica e specialista in terapie non farmacologiche e la dottoressa Manuela Rinaldi, psicologa esperta in neuropsicologia e psicoterapeuta. In occasione dell’evento interverrà anche Elisa Martinelli della società ” Il Maglificio” che illustrerà il progetto di una casa di riposo e residenza protetta per demenze, che verrà inaugurata a giugno 2022 a Piobbico, con una capienza di 56 ospiti.

“Un appuntamento importante che ci sta molto a cuore e che siamo felici di sostenere -commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Annalisa Tannino-. Fare formazione e informazione su queste tematiche, fornendo elementi utili alle famiglie che si trovano a vivere questa situazione e condividere esperienze vissute può offrire un valido supporto a chi lotta contro questa malattia e a chi gli sta attorno. Avere sul palco esperti e figure così importanti, ci aiuterà a prendere coscienza del problema e ci introdurrà alle terapie non farmacologiche che possono aiutare le persone che soffrono d’Alzheimer”.

Alle 19.30 seguirà un aperitivo di beneficenza a favore dell’Associazione Alzheimer Marche al Centro Ricreativo 2000.

Per l’accesso all’evento è necessario il Green Pass. Info e Prenotazioni Giovanna (3490851254).