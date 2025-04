Ex collegio Sant’Arcangelo, presentato il nuovo progetto

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Presentato questa mattina il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’edificio a studentato, alla presenza degli amministratori, tecnici e governance di ERDIS Marche, del sindaco del Comune di Fano e del rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di investimenti e di miglioramento dell’offerta abitativa per studenti universitari che scelgono le Marche come sede del loro percorso formativo, valorizzando al contempo un immobile di pregio storico.

L’ex Collegio Sant’Arcangelo, situato nel centro storico di Fano tra via Lanci e via Rinalducci, è di proprietà del Comune di Fano e concesso in comodato d’uso gratuito a ERDIS Marche per 30 anni. L’immobile è sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e necessita di interventi di restauro e adeguamento strutturale.

Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia, il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica di una porzione dell’edificio per destinarlo a residenza universitaria per circa 40 posti. L’importo complessivo dell’intervento supera i 4 milioni di euro e conta su un cofinanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca pari a € 3.750.004,00, ottenuto con decreto ministeriale emanato nell’ottobre 2024 nell’ambito dello scorrimento della graduatoria del bando della L. 338/2000, a cui ERDIS aveva partecipato con il presente progetto. L’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 7 ottobre 2025, in linea con le tempistiche del bando e per mantenere il cofinanziamento ricevuto.

Nonostante alcune criticità legate a necessari approfondimenti e interlocuzioni con la Soprintendenza, alla complessità della verifica progettuale e a un presunto aumento dei costi, sono state intraprese diverse azioni concrete per garantire il completamento dell’investimento. Il progetto garantisce la tutela storica dell’edificio e include cautele specifiche per non alterarne le caratteristiche architettoniche.

“La riqualificazione dell’ex Collegio Sant’Arcangelo – ricorda la presidente di ERDIS Marche, Agnese Sacchi – rappresenta un passo significativo per l’ampliamento dei servizi dedicati a studentesse e studenti universitari degli Atenei marchigiani, contestualmente alla valorizzazione di un edificio storico nel cuore di Fano. L’impegno dell’ente è massimo ai fini di portare a completamento l’iter procedurale nei tempi previsti dal bando, garantendo la tutela del patrimonio architettonico e la qualità degli interventi previsti, nell’ottica di contribuire alla creazione di valore pubblico per la comunità studentesca e per il territorio interessato”.

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi precisa: “Si tratta di un progetto strategico non solo per la città, ma per tutto il territorio. Recuperare un edificio storico come l’ex Collegio Sant’Arcangelo e destinarlo a studentato universitario significa investire nel futuro, nella formazione e nell’identità culturale di Fano. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Università di Urbino e con ERDIS per offrire nuove opportunità ai giovani e per ridare nuova vita a uno spazio centrale, che tornerà a essere vissuto e frequentato ogni giorno”.

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Giorgio Calcagnini dichiara: “Grazie a ERDIS e alla collaborazione del Comune di Fano viene potenziata la residenzialità degli studenti e delle studentesse Uniurb in una città dove l’Università è già presente con una propria sede distaccata. Questa operazione è strategica non solo per il nostro Ateneo, che conta già oltre 1500 posti letto, ma per l’intero territorio che ha grandi prospettive anche in ambito formativo, prospettive che sono certamente il prodotto di una lunga tradizione accademica che va difesa e valorizzata”.

L’assessore regionale Stefano Aguzzi ha espresso il suo ringraziamento al Ministro Bernini:

“Ringrazio il Ministro Bernini per aver confermato queste risorse fondamentali alla realizzazione di quest’opera. Da fanese, sono orgoglioso che proprio nella mia città possa nascere una residenza moderna e funzionale dedicata agli studenti. Un luogo dove vivere in osmosi con il tessuto urbano, coltivare il proprio talento e costruire il proprio futuro. È un investimento che guarda avanti, alle nuove generazioni e alla crescita culturale del territorio”.

Le prossime fasi prevedono la validazione e l’approvazione del progetto esecutivo, l’indizione della gara d’appalto e l’attribuzione della direzione lavori. Tutte le istituzioni coinvolte ribadiscono il loro impegno e la più ampia collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti.