Export, Marche tra le prime cinque regioni italiane per crescita

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Le esportazioni marchigiane crescono del 9,2% nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dai nuovi dati diffusi dall’Istat, che collocano le Marche al quinto posto in Italia per incremento dell’export, dietro soltanto a Basilicata, Toscana, Puglia e Sardegna.

La crescita marchigiana risulta più che doppia rispetto alla media nazionale, ferma al +4,5%. A sostenere il risultato contribuisce in particolare l’aumento delle vendite all’estero dei mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli, comparto nel quale le Marche, insieme al Veneto, offrono uno degli apporti positivi alla crescita complessiva dell’export italiano.

Pubblicità

«È un dato molto positivo – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro – che testimonia la solidità, la capacità di innovazione e la vocazione internazionale delle imprese marchigiane. Essere tra le prime cinque regioni italiane per crescita delle esportazioni, con un incremento più che doppio rispetto alla media nazionale, conferma la competitività del nostro sistema produttivo anche in una fase internazionale molto complessa».

«Il merito principale va ai nostri imprenditori e ai lavoratori, che ogni giorno portano la qualità e il saper fare marchigiano sui mercati mondiali. Come Regione continueremo ad accompagnare questa spinta attraverso gli strumenti a sostegno degli investimenti, dell’innovazione, del credito e dell’internazionalizzazione, rafforzando la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri e creando nuove opportunità di sviluppo e occupazione».