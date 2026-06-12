Export, Marche tra le regioni più dinamiche d’Italia

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Regione Marche – “Il dato dell’export marchigiano nel primo trimestre 2026 è un segnale positivo: una crescita del 15,5% ci colloca tra le regioni più dinamiche del Paese e al di sopra della media nazionale”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, commentando il report diffuso oggi dall’Istat “Le esportazioni delle regioni italiane – I trimestre 2026”.

“Parliamo di una crescita significativa, in un contesto nazionale, comunque, positivo (+1,3%) e con il Centro Italia in aumento del +7,2%, che conferma la capacità del nostro sistema produttivo di rimanere competitivo in una fase economica complessa a livello internazionale. È un segnale concreto della vitalità del tessuto manifatturiero marchigiano. Si evidenzia in particolare il forte dinamismo verso gli Stati Uniti, con un incremento molto rilevante delle esportazioni, così come il contributo di filiere industriali strategiche come quella dei mezzi di trasporto, dove rientrano eccellenze regionali come la cantieristica e la nautica, fortemente orientate all’export internazionale. Accanto a questi ambiti si stanno sviluppando anche nuove traiettorie, come l’aerospazio, su cui le Marche sono presenti con progetti e reti di innovazione emerse anche in contesti nazionali di confronto come il Research to Innovate Italy di Bologna”.

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Nel primo trimestre del 2026, secondo i dati ISTAT, le Marche registrano un aumento dell’export del +15,5% su base annua, tra i più elevati a livello nazionale, collocandosi tra le prime cinque regioni italiane per crescita delle vendite all’estero insieme a Toscana, Abruzzo, Liguria e Basilicata.