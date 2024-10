Expotraining 2024, le Marche protagoniste alla Fiera della Formazione

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è aperta oggi la XIII edizione di Expotraining 2024, la Fiera della Formazione, in programma fino a domani negli spazi espositivi di Milano Rho. Le Marche sono una delle Regioni, presenti insieme con Lombardia, Puglia e Lazio, a partecipare a questo importante momento di confronto di rilievo nazionale sui temi dedicati a orientamento, istruzione, formazione, lavoro e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di favorire le relazioni nella cosiddetta “filiera delle competenze”, creando proficui scambi per il miglioramento delle politiche e delle azioni di settore.

La cerimonia inaugurale è stata aperta dal presidente di Expotraining, Carlo Barberis. A portare i saluti istituzionali, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, il sottosegretario all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, e il segretario alla Presidenza della Camera dei Deputati, Alessandro Colucci. Dopo è stata la volta del convegno di apertura con gli interventi dell’onorevole Valentina Aprea, esperta di Politiche educative e lavoro, dell’assessore al Territorio e ai Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi, dell’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, dell’assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia Simona Tironi, dell’assessora allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello.

In occasione della Fiera, la Regione Marche ha presentato un’offerta formativa ricca e variegata, mirata a formare i professionisti del futuro, in particolare, quella proposta dai quattro Istituti Tecnici Superiori (ITS) marchigiani, finanziati da FSE+ Marche 21-27, e in procinto di avviare corsi innovativi, progettati per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

L’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Marche Stefano Aguzzi, che non ha potuto presenziare all’evento, ha evidenziato l’importanza e il ruolo degli ITS nel suo intervento in collegamento video, durante la conferenza stampa organizzata questo pomeriggio nello stand della Regione Marche: “Gli ITS Academy – ha dichiarato Aguzzi – rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l’obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese”.

“La formazione è una priorità per la nostra Regione – ha ribadito Aguzzi – Gli ITS sono fondamentali per preparare i giovani a entrare nel mercato del lavoro con competenze concrete e aggiornate. Investiamo nella formazione tecnica superiore non solo per rispondere alle esigenze delle aziende ma anche per garantire a tutti i ragazzi un futuro migliore”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i quattro ITS marchigiani: Fondazione ITS Academy di Fano (PU), Fondazione ITS Academy di Fabriano (AN), Fondazione ITS Academy Recanati (MC), Fondazione ITS Academy di P.to S. Elpidio (FM). A parlare della loro esperienza formativa, alcuni studenti degli ITS, oltre alla testimonianza diretta di due alunni dell’Accademia Chefs di San Benedetto del Tronto.

Accanto all’offerta degli ITS, la Regione Marche promuove anche percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) come strumenti efficaci per contrastare la dispersione scolastica. Questi percorsi, orientati al mondo del lavoro, offrono ai giovani la possibilità di acquisire competenze pratiche e professionalizzanti, riducendo il rischio di abbandono scolastico. Grazie a una formazione integrata, i ragazzi possono esplorare diverse opportunità lavorative, costruendo un futuro solido e appagante.

“Gli ITS Academy e i percorsi di formazione professionale – ha rimarcato l’assessore Aguzzi – rappresentano una risposta concreta alle sfide del futuro, garantendo ai giovani marchigiani le competenze necessarie: investire nella propria formazione è il primo passo per diventare protagonisti nel mondo del lavoro”.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono strutture speciali di alta tecnologia costituite con l’intento di riorganizzare il canale della formazione superiore non universitaria. Si possono iscrivere all’ITS i diplomati che intendono conseguire il Diploma di Tecnico Superiore, per poi inserirsi velocemente nel mondo del lavoro. All’ITS si accede per selezione allo scopo di accertare un alto potenziale di competenze di base tecniche e tecnologiche, una adeguata conoscenza linguistica in inglese e una competenza informatica avanzata.

Il titolo di studio finale è il Diploma di Tecnico Superiore, con l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento di V° livello EQF, che consente anche l’accesso ai pubblici concorsi e alle Università con il riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari).

I Quattro ITS Academy Marchigiani

ITS Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche di Fano : l’istituto si propone di formare esperti nel settore turistico, integrando competenze tradizionali con le nuove tecnologie. I corsi preparano i giovani a valorizzare il patrimonio culturale marchigiano, creando strategie innovative per un turismo sostenibile e responsabile.

ITS Smart Academy – Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Porto Sant’Elpidio : focalizzato sull’innovazione, questo ITS offre formazione nel campo del design, della moda e dell’artigianato. Gli studenti apprenderanno come integrare tecnologie digitali e artigianato di qualità, promuovendo l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

ITS Fabriano Academy – Automazione, Energia e Sicurezza Informatica : questo istituto si dedica alla formazione di tecnici specializzati in energie rinnovabili e sicurezza informatica; i corsi sono progettati per rispondere alle sfide del settore industriale moderno, preparando gli studenti a operare in ambienti innovativi e altamente tecnologici.

· ITS Smart Academy di Recanati: specializzato in tecnologie intelligenti, questo ITS offre percorsi formativi che combinano innovazione e praticità. Gli studenti svilupperanno competenze cruciali per gestire e implementare sistemi avanzati, con un focus particolare sulla digitalizzazione dei processi produttivi.