‘Fano, città del Teatro della Fortuna’, esposizione prorogata al 26 gennaio 2025

Fano (PU) – La mostra ‘Fano, città del Teatro della Fortuna’ non lascia, come da programma originario, ma raddoppia la sua proposta. La triplice esposizione, nell’ambito della rassegna regionale Grand Tour Cultura, quest’anno dedicata al tema ‘Marche, terra dei teatri’, resterà infatti aperta per tutta la durata delle festività natalizie e chiuderà i battenti solo il 26 gennaio 2025, regalando ai turisti e ai residenti un’occasione imperdibile per scoprire l’importante patrimonio culturale della città. La data finale dell’esposizione era stata fissata a domenica 8 dicembre ma, a beneficio di fanesi e visitatori, sia il Teatro della Fortuna sia le altre due sedi, il Palazzo Malatestiano e la Biblioteca Federiciana, continueranno ad accogliere il pubblico per un ulteriore mese e mezzo. La triplice mostra, a cura dell’assessorato alla Cultura, del Sistema bibliotecario comunale (Biblioteca Federiciana e Mediateca Montanari) e della Fondazione Teatro, offre in particolare, al museo del Palazzo Malatestiano, una selezione di dipinti e incisioni su rame che raccontano l’opera di Giacomo Torelli, il celebre scenografo fanese del XVII secolo che fu figura di spicco nella scena culturale della sua epoca e progettista del primo Teatro della Fortuna. Torelli segnò la storia del teatro italiano ed europeo con le sue innovazioni nell’arte scenica, portando il suo nome a diventare sinonimo di grande maestria nella progettazione teatrale. Le opere esposte al museo del Palazzo Malatestiano raccontano ancora, dopo oltre tre secoli, l’importanza della scenografia barocca e il suo ruolo fondamentale nell’esperienza visiva del pubblico dell’epoca. La Biblioteca Federiciana sarà invece la splendida cornice in cui ammirare una selezione di manoscritti e disegni di Luigi Poletti, ingegnere e architetto che ha progettato il rinnovato Teatro della Fortuna tra il 1845 e il 1863. Il foyer del Teatro della Fortuna, infine, ospiterà una selezione della mostra del 1990, nata per sollecitare la riapertura dell’arena cittadina dopo un lungo e accurato restauro: grazie a fotografie storiche e documenti d’epoca, i visitatori potranno ripercorrere la storia del teatro e comprendere il suo ruolo fondamentale nella vita culturale di Fano. Queste tre tappe, che tracciano la storia del teatro dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, offrono un’affascinante immersione nel passato e nel presente di un luogo che è stato e continua ad essere simbolo della vitalità culturale cittadina.

Di seguito si riportano gli orari in cui sarà possibile visitare le esposizioni nei tre Istituti culturali e i rispettivi contatti di riferimento:

MUSEO DEL PALAZZO MALATESTIANO:

Martedì e Giovedì: 9-13 / 15-18

Mercoledì: 9-13

Venerdì e Sabato: 9-13 / 15-19

Domenica e festivi: 10.30-12.30 / 15-19

Lunedì chiuso

Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio

Piazza XX Settembre, 4

0721 887845

museocivico@comune.fano.pu.it

BIBLIOTECA FEDERICIANA

da lunedì a venerdì 8:30-18:30

sabato 9:00-13:00 / 15:00-19:00

domenica 10:30-12:30 / 15:00-19:00

chiusure 24, 25, 26, 31 dicembre 2024, 1 e 6 gennaio 2025

dal 7 al 26 gennaio 2025 la mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca Federiciana

da lunedì a venerdì 8:30-18:30

Via Castracane, 1

0721 887473

federiciana@comune.fano.pu.it

TEATRO DELLA FORTUNA

Dal mercoledì al sabato: dalle 17:30 alle 19:30

Mercoledì e sabato: anche dalle 10:30 alle 12:30

Per le domeniche e le festività da Natale di seguito gli orari di apertura saranno i seguenti:

Domenica 15 dicembre: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Domenica 22 dicembre: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

25 e 26 dicembre: dalle 17:00 alle 19:00

Mercoledì 1 gennaio: dalle 15:00 alle 18:30

Domenica 5 gennaio: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Domenica 19 gennaio: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Domenica 29 dicembre, 12 e 26 gennaio: chiuso

Piazza XX Settembre, 1

0721 800750

segreteria@teatrodellafortuna.it