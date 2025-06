Fano come Chicago, saggio finale per le celebrazioni dei 15 anni di attività New Latin Academy

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Per una notte la città di Fano si traveste e si maschera come la città americana, per dare vita ad uno spettacolo senza tempo e pieno di magia: stiamo parlando di “CHICAGO“, saggio di fine anno della scuola New Latin Academy diretta dal Maestro Mattia Diamantini. Il 24 e 25 giugno, presso la BCC Arena, uno degli spettacoli di punta di Broadway va in scena con più di 200 ballerini. All’interno dello spettacolo confluiranno tutte le discipline che la scuola di danza, affiliata ad ASI Comitato Marche, pratica durante tutto il periodo invernale.

Un’organizzazione e una programmazione davvero imponente per la realtà fanese, che per l’occasione coinvolgerà tutti gli insegnanti della scuola: partendo dal Maestro Giuseppe Miraglia, che curerà le coreografie di danza moderna e dei tessuti aerei (Young e adulti), passando per Enrico Diamantini con tutte le coreografie HIP HOP. Dietro le quinte, per coordinare i lavori e mettere in scena l’imponente musical, anche Caterina Carloni con Danza Classica, Elisa Carnaroli per le coreografie della propedeutica, Mariasole Barboni a curare le scene di Latino baby e Noemi Ripanti con la danza aerea baby, oltre allo stesso Mattia con tutte le coreografie dei balli Latino-americani e tutta la direzione artistica dedicata alle scenografie.

“Sarà uno spettacolo” ammette Mattia “con tanti effetti speciali e tutto questo sotto il cielo stellato della nostra fantastica città. Il lavoro è tanto, che sta andando avanti ininterrottamente da settembre ed è sempre emozionante vedere uno spettacolo prendere vita. Fare l’insegnante di danza non è solo arrivare in classe e accendere la musica; dietro alle quinte c’è un mondo infinito e pochi riescono a capire l’organizzazione che c’è dietro”.

Lo show, che fece la sua prima apparizione nel 1975 sotto la direzione di Rob Fosse, è uno degli spettacoli maggiormente replicati nel panorama mondiale dei musical ed è stato riadattato a film sotto la direzione di Rob Marshall con la straordinaria partecipazione di Catherine Zeta Jones e Richard Gere che, nel 2002, valse alla pellicola 6 premi Oscar, tra cui quello di Miglior Film.

“La New Latin Academy” spiega Jacopo Barattini, responsabile ASI Marche “è una grande realtà per la nostra città. Per questi ragazzi è stato un vero e proprio anno d’oro con risultati incredibili come il secondo posto di Enrico diamantini e Gianluca Lazzari nel prestigioso “EUROP STREET DANCE CUP” di maggio, il secondo posto per i gruppi di modern young e senior nel concorso “Talent for DANCE” di Pesaro e il piazzamento tra le migliori 6 scuole italiane dopo il campionato a circuito di danze latino-americane”.

Insomma, una vera e propria realtà che punta a creare eventi e attività e che non si ferma mai. Dopo lo spettacolo, infatti, si partirà con il tour estivo 2025 con tantissime iniziative in giro per la provincia di Pesaro e Urbino per far divertire tutti, sia grandi che piccoli.