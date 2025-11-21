Fano Cresce: “Per ricostruire un centrosinistra credibile serve un nuovo metodo”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Fano Cresce accoglie con favore l’invito del Partito Democratico Fano e ripreso da Samuele Mascarin ad aprire un percorso di confronto pubblico e partecipato sul futuro del centrosinistra nella nostra città. È un punto di partenza importante, l’inizio di un percorso che può creare le condizioni per una riflessione collettiva troppo a lungo rimandata.

“La fase politica che stiamo vivendo, – affermano – a livello locale così come regionale, mostra con chiarezza che non bastano aggiustamenti tattici o operazioni di corto respiro. Occorre ripensare il metodo: tornare nei luoghi della città, ascoltare senza filtri, riconoscere con trasparenza gli errori compiuti e costruire spazi nei quali le diverse culture politiche e civiche possano confrontarsi”.

“Fano negli ultimi – ribadisce Fano Cresce – anni ha espresso energie, competenze e sensibilità nuove che spesso non hanno trovato rappresentanza adeguata. Ricostruire un campo progressista credibile significa partire da qui: includere, non selezionare; aprire, non restringere; fare delle differenze una risorsa e non un ostacolo. Come realtà civica, nuova ma pronta a portare il proprio contributo nella vita della città, Fano Cresce ritiene necessario che questo percorso non sia un semplice “tavolo di discussione”, ma l’avvio di un processo reale di rinnovamento, capace di generare idee, proposte e responsabilità nuove. Un processo che appartenga prima di tutto alla comunità fanese, non ai singoli partiti o alle loro logiche interne”.

“Per questo Fano Cresce – si afferma – parteciperà con spirito costruttivo a qualsiasi iniziativa che vada nella direzione di un confronto autentico, trasparente e aperto a tutte le cittadine e i cittadini che credono in una Fano più giusta, più moderna e più coraggiosa. Se vogliamo immaginare un futuro diverso, dobbiamo iniziare da un metodo diverso. E Fano Cresce è disponibile, da subito, a fare la propria parte”.