Fano Fitness Festival, archiviata con enorme successo la seconda edizione

Fano (PU) – “Buona la prima” non è sicuramente la frase con cui poter riassumere la 3-giorni di fitness svolta a Fano nel week end appena passato.

Il Fano Fitness Festival archivia la seconda edizione e lo fa con numeri da capogiro: il team di istruttori e tecnici del mondo del fitness, capitanato da Nicola Ruggeri e coadiuvata dai volontari Raffaele Stelluti, Ignazio Pavetto, Federico Ruggeri, Mattia Rossi, Eugenio Francolini, Antonio Grieco ed Elisa Orciari, pone così le basi per un format di successo che guarda già al futuro. Fano si è risvegliata stamane con il solito Pincio, la solita Darsena borghese ed il solito Bastione Sangallo: luoghi storici e pieni di cultura che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica hanno fatto da immensa cornice al primo festival del fitness pensato ed ideato interamente da una realtà locale: Fano Fitness Festival ha tenuto compagnia ai cittadini (ma anche ai turisti venuti da fuori proprio per l’evento) in un week-end perfetto, con temperature ideali e tanto sole ad illuminare la città. Le attrezzature sportive, sparse per tutta l’area del festival, hanno fatto da richiamo alla curiosità: la musica, invece, da collante per far riscoprire ai fanesi la voglia e il piacere di stare assieme in un punto così importante per la città.

“Sono estremamente soddisfatto” commenta Nicola Ruggeri, presidente dell’associazione organizzatrice del festival. “I numeri che siamo riusciti ad ospitare, all’interno delle varie attività, ci hanno dato ancora una volta piena soddisfazione per un evento nato solo lo scorso anno e che in brevissimo tempo ha riscosso un successo senza precedenti. Il ringraziamento per tutto questo va sicuramente all’amministrazione comunale che ci ha “permesso” di mettere in campo le nostre abilità e anche un pò di musica per accompagnare le giornate. Sono sicuro che questa non è una fine ma un bel punto di partenza”.

La formula vincente del Festival del FITNESS (che per alcuni aspetti ricorda la kermesse del Rimini Wellness) non si è limitata alle sole location delle attività: grazie al FREE ACCESS ogni persona ha potuto “girare” per la manifestazione in totale tranquillità e senza dover pagare alcun biglietto; biglietto che invece è servito solo ed esclusivamente per poter partecipare alle attività proposte. Diversi sport in campo, ma anche consulenze, attività sociali e tanto altro. Al termine dell’evento il Fano Fitness raggiunge quota 500 partecipanti adulti e quasi 200 bambini che si sono divertiti all’interno dell’Area KIDS, una delle tante novità dell’edizione 2’25.

“Estremamente soddisfatti” il commento del Responsabile ASI Pesaro, Jacopo Barattini “del successo di questa manifestazione; quello che ci fa ancora più felici è poter vedere che all’interno del palinsesto proposto nel week end hanno avuto la possibilità di promuovere diverse attività anche molti Tecnici ed Istruttori afferenti al mondo ASI. Un ringraziamento quindi doveroso e sentito a tutti loro per il lavoro svolto e agli organizzatori del festival per averci voluto al loro fianco in questo bellissimo percorso”.

I lavori di ripristino delle aree adibite a festival sono già terminati ed è già il momento di pensare al futuro: “lenti ma divertenti”, allenamenti FUNCTIONAL e tante altre attività stanno per tornare nell’estate fanese.

Per concludere e parafrasare una canzone, “sotto questo sole meglio pedalare” , ed i ragazzi del FFF lo fanno in maniera spettacolare.