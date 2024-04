Fano Fitness Festival, il Fitness è arrivato in città

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – E’ un progetto ambizioso, che coinvolgerà tutta la città di Fano per una 3-giorni di attività sportive, ricreative e formative: stiamo parlando del Fano Fitness Festival, un insieme di eventi dedicati a tutte le età e che andrà in scena dal 17 al 19 maggio tra Darsena Borghese, Pincio e Rocca Malatestiana. Ad organizzare l’evento la ASD Fano Fitness Festival, affiliata ad ASI Comitato Regionale Marche.

Il progetto del Fano Fitness Festival nasce nell’inverno del 2023 quando Nicola Ruggeri, Personal Trainer e Presidente dell’ASD organizzatrice, decide di far rientro dalla città di Valencia dove è rimasto negli ultimi 10 anni, con un’idea di fitness e sport condivisa per tutte le età.

“L’idea di fondo” spiega Nicola “è quella di poter permettere una pratica sportiva a tutte le età. Coinvolgere i cittadini fanesi e far sì che vivano gli spazi e le zone principali della nostra splendida città. In quest’ottica chiaramente c’è anche una visione turistica del progetto, in quanto vorremmo che l’evento sia da trampolino di lancio per la stagione estiva che è ormai alle porte. Sappiamo che sono tanti gli eventi organizzati in città ma tramite l’evento FFF (Fano Fitness Festival) vogliamo far capire soprattutto ai giovani che la città di Fano è vicina a loro più di quanto si possa pensare ed è anche grazie alla partecipazione a queste iniziative che si può tornare a far parlare di Fano come uno dei punti di riferimento per lo sport nelle Marche e non solo.”

L’evento si articola principalmente in 3 giorni di attività su 3 sedi diverse: partendo dall’area del Pincio dove verranno allestite delle “aree training” per attività ginniche incentrate su forza ed esercizio fisico. Presente anche un Area KIDS che permetterà ai giovani talenti di sfidarsi in percorsi motori e sfide coordinative. Nell’area della Darsena Borghese saranno allestiti gli spazi per lo Yoga e il Mindfullness, oltre a spazi per allenamenti specifici per donne e danza sui tessuti aerei.

Infine lo spazio della Corte Malatestiana verrà utilizzato prevalentemente per conferenze sportive sui temi legati all’allenamento e alla nutrizione oltre ad attività di Mental Training e crescita personale. Alla sera invece quest’ultimo spazio si trasformerà in punto di ritrovo per i giovani con eventi musicali grazie a musica Live e DJ Set.

Ma l’evento non vuole porsi ostacoli ed è per questo che gli organizzatori assicurano che le attività del Fano Fitness Festival saranno un’esperienza condivisibile da tutti senza limiti o “barriere”, potendo quindi garantire la partecipazione nelle attività a qualsiasi tipo di disabilità, cercando di utilizzare il Festival stesso come strumento di trasformazione della diversità in opportunità.

Non mancano di certo le illustre collaborazioni che hanno appoggiato a pieno il FFF : partendo dal patrocinio del Comune di Fano , arrivando anche a creare una rete di collaborazione tra istituti scolastici fanesi, con l’ Università di Urbino e patrocinio della Regione Marche . Ma la parte più importante arriva sicuramente dalle molteplici associazioni e società sportive che durante la 3-giorni porteranno le loro esperienze al servizio del cittadino.

L’evento è ormai ai nastri di partenza e per poter partecipare sarà possibile prenotare il proprio biglietto tramite il sito internet fanofitnessfestival.it (in funzione da lunedì 29 aprile). Per informazioni generiche o per comprendere ancora meglio la filosofia del Festival basterà seguire i ragazzi tramite i Canali Social Instagram e/o Facebook @fanofitnessfestival