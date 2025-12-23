Fano, la solidarietà dell’intero sistema CNA per il furto allo Studio A Tre

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La CNA nazionale, la CNA delle Marche e la CNA di Pesaro e Urbino esprimono solidarietà e vicinanza a Daniele Gaudenzi e al socio Mauro Longhini per il furto subìto ai danni della gioielleria Studio A Tre di Fano.

Dopo avergli espresso solidarietà a livello personale nell’immediatezza del fatto, come associazione riteniamo che episodi gravi e purtroppo sempre più frequenti come questo vadano perseguiti e puniti. La rete di solidarietà che si è creata attorno ai nostri storici associati non basta. Occorre un maggior e più efficace controllo del territorio. “Troppo spesso – scrive la CNA – nostri laboratori, esercizi commerciali, e persino sedi dell’associazione, vengono prese di mira dai malviventi”.

Il segretario CNA Marche, Moreno Bordoni, il presidente provinciale della CNA Michele Matteucci e il segretario Antonio Bianchini desiderano esprimere tutta la loro vicinanza ai due soci dello Studio A Tre.

A Daniele Gaudenzi in particolare, che oltre ad essere vicepresidente provinciale dell’associazione riveste la carica di presidente nazionale degli orafi della CNA, rivolgiamo un abbraccio e tutta la solidarietà dell’associazione. Un tema, quello della sicurezza (rapine e furti ai laboratori orafi e gioiellerie), che viene spesso discusso a livello nazionale e che sta particolarmente a cuore proprio al nostro Daniele Gaudenzi.

Nel rivolgere un appello anche alle forze dell’ordine per individuare i responsabili del furto e assicurarli alla giustizia, come associazione rimaniamo a disposizione per qualsiasi iniziativa volta a rafforzare i controlli sul territorio.