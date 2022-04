Fano Thirteen Cup, una prima edizione al top

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – E’ stato sicuramente un gran successo la prima edizione della Fano Thirteen Cup che si e’ chiusa oggi, in primis un ottimo livello da parte delle dodici formazioni Under 13 maschili che può essere sicuramente un ulteriore rampa di lancio per far crescere ancor di più la manifestazione nei prossimi anni, così come un ottimo risultato dal punto di vista turistico sono state le 400 presenze registrate nella due giorni del torneo a testimonianza di come il mondo degli eventi Virtus non si limiti solo a Natale ma piano piano ha l’obiettivo di andare a creare un offerta per tutti i periodi dell’anno. Dal punto di vista sportivo al primo posto si è classificato Treviso che ha superato nella finale Falconara con il punteggio di due a zero, al terzo posto la Virtus che ha superato due a uno Volley Friends Agugliano e Castelferretti.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte l’assessore allo sport del Comune di Fano Barbara Brunori che ha evidenziato come siano fondamentali queste manifestazioni nell’ottica di una crescita sia del settore turistico che del settore sportivo. Un grazie a tutti i partner dell’iniziativa, in primis per il patrocinio e la Compartecipazione al Consiglio della Regione Marche, all’ Avis di Fano e Bacedo per il prezioso supporto, come sempre il grazie più grande va a tutte le squadre che hanno scelto di essere protagoniste in questa edizione è sicuramente permetteranno di far crescere la manifestazione nel corso degli anni.

