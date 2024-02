Fanum Fortunae Scherma, a Napoli un primo posto con la squadra femminile

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Fanum Fortunae Scherma torna da Napoli con la promozione conquistata dalla squadra femminile e dal loro primo posto nella gara a squadre e con un 18esimo posto per la squadra maschile. Iniziamo con ordine nella giornata di Sabato 17 Ve in scena la gara femminile, la squadra della società fanese è composta da Tonelli Sara, Volpi Asia, Di Tommaso Virginia e Ragusa Chiara. Le quali iniziano la fase ai gironi dove hanno la meglio sulle compagini di: Ad Maiora scherma, Circolo Schermistico Sassarese e Accademia della scherma Reggio Calabria; risultando alla fine dei gironi quarte in classifica.

L’ottimo piazzamento ottenuto permette alla squadra fanese di saltare i sedicesimi e di essere già negli ottavi dove si incontrano con la Virtus Bologna, superandola con il risultato di 45 a 34.

Pubblicità

Nei quarti effettuano l’assalto con l’altra squadra bolognese CUS Bologna, vincendo 45 a 43. In semifinale incontrano il club scherma Taranto e senza perdere nessun assalto conquistano la finale e la promozione per la serie più alta.

In finale gareggiano contro Frascati Scherma, dove nelle prime due sezioni di gara con Volpi Asia e Tonelli Sara si portano a +8 sulle avversarie 10 a 2, il terzo parziale vede in pedana Ragusa Chiara (che per questa direzione di assalto sostituisce la compagna Di Tommaso Virginia, che deve recuperare da un piccolo infortunio avvenuto in semifinale) e riesce a contenere le avversarie anche se il vantaggio si riduce di solo due stoccate 20 a 18. Nella parte centrale dell’assalto risalgono in pedana Tonelli Sara, Di Tommaso Virginia e Volpi Asia e si riportano a +8, nell’ultima parte di gara, sempre le tre predette atlete salgono in pedana nell’ordine Di Tommaso Virginia, Volpi Asia e Tonelli Sara e con determinazione e grinta riescono a conquistare la vittoria e salire sul gradino più alto del podio.

La giornata di domenica 18 febbraio è di scena la gara maschile la squadra fanese è composta da Leonelli Stefano, Renzi Giovanni e Scarpetti Mattia. Effettuano una buona fase ai gironi, piazzandosi dopo di essi in classifica 13 esimi. Tutte le squadre devono effettuare i sedicesimi e la squadra fanese si incontra con il Club scherma Cosenza, gli atleti dopo una prima parte sotto tono, si riprendono e cercano con determinazione di mettere stoccate e recuperare lo svantaggio (-8) che si è venuto a creare nelle prime frazioni di gioco. Alla fine ha la meglio la squadra cosentina, lasciando un po’di amaro in bocca per i portacolori della città della fortuna.

Prossimi impegni per gli atleti sempre a Napoli nel primo fine settimana di marzo per la II prova Nazionale Assoluti.