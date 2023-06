Festa dell’arma dei Carabinieri a Pesaro. Il delegato Udc per il comparto sicurezza ringrazia.

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “In qualità di delegato Udc per il Comparto sicurezza della nostra meravigliosa Regione Marche voglio esprimere ammirazione e fare i complimenti all’Arma dei Carabinieri della Provincia di Pesaro Urbino per l’ottima organizzazione in occasione della ricorrenza del 209° anno di fondazione dell’Arma”. È Stefano Pollegioni, segretario Udc Fano nonché delegato del Comparto sicurezza per la Regione Marche a spendere importanti parole di ammirazione per l’Arma dei Carabinieri della Provincia di Pesaro Urbino.

“Ero presente alla festa – dichiara Pollegioni – ed ho ascoltato attentamente la relazione del Comandante provinciale, Colonnello Gianluigi Cirtoli, attraverso la quale si evidenziano i molti e importanti risultati conseguiti. Una forte testimonianza che l’Arma dei Carabinieri, con il suo radicamento nel territorio, garantisce la nostra sicurezza ed è sempre vicino ai cittadini in ogni evenienza. Molte le operazioni di servizio, relazionate dal Comandante provinciale, il cui buon fine premia l’impegno, la professionalità e soprattutto il grande sacrificio perché, ci tengo a dirlo, la carenza di organico, che il Governo sta cercando di ripianare, è una causa non di poco conto”.

“Lodevole il fatto che, – afferma ancora il segretario Udc – il Colonnello Cirtoli, ha tenuto a sottolineare la forte collaborazione con gli uomini e donne in divisa di tutte le Forze dell’Ordine del territorio. Nell’Ottobre del 2021 su mia proposta il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini ha aperto il primo tavolo regionale per il Comparto sicurezza presso il quale ad oggi si sono svolti diversi incontri con le rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). Un tavolo Istituzionale dove si sono condivise molte problematiche alcune di esse di competenza regionale altre Ministeriali in questo secondo caso il Presidente Latini è stato un importante interlocutore”.

“I dati operativi dell’Arma dei Carabinieri della provincia pesarese – delinea Pollegioni – insieme a quelli di tutte le Forze dell’Ordine saranno, in quel tavolo, utili ad avere un quadro sempre più preciso e approfondito della situazione legata alla sicurezza pubblica di tutta la Regione Marche. L’8 maggio scorso il Ministro della Difesa On. Guido Crosetto ha incontrato le Associazioni Professionali a carattere sindacale Militari (APCSM) che hanno concluso l’iter di iscrizione all’Albo nazionale. Il Ministro nell’Occasione ha ribadito l’importanza che anche i militari siano rappresentati sindacalmente. Il Ministro con la sua iniziativa Istituzionale ci ha offerto l’occasione, me ne farò promotore quanto prima, di avere finalmente, al Tavolo per il Comparto sicurezza presso la Presidenza del Consiglio della Regione Marche, anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri”.

“A nome dell’Udc – conclude – ringrazio vivamente l’Arma dei Carabinieri e i componenti di tutte le Forze dell’Ordine che con grande impegno e sacrificio vigilano, giorno e notte, per la nostra sicurezza”.