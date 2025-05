Festa regionale della Polizia locale, a Civitanova premiati 18 agenti fanesi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Giornata della legalità, in ricordo del sacrificio del giudice Giovanni Falcone, è stata occasione per la Regione Marche di premiare gli agenti di Polizia locale che si sono distinti nello svolgimento delle proprie attività. La cerimonia si è svolta ieri nell’ambito della Festa regionale della Polizia locale, al teatro Rossini di Civitanova Marche. Il Comune di Fano ha visto 18 premiati: i sostituti commissari Stefano Renzicchi e Veronica Marottesi, l’ispettore capo Roberto Stefanelli, l’ispettore Loredana Paterniani, il viceispettore Barbara Rosa, i sovrintendenti Michele Baldelli, Erika Carpineti, Luca Rosati, Monia Tranquilli, Francesco Muratori, Alessio Manna e Roberto Mango, l’assistente Andrea Fraticelli e gli agenti Ilaria Fasano, Marco Gramolini, Jacopo Alessi, Gianluca Raffani e Donato Luigi Martorelli.

“Quando pensiamo alla legalità saltano subito alla mente, come è giusto, i grandi magistrati del passato e le altre figure che hanno pagato la propria rettitudine con la vita – commenta il vicesindaco Loretta Manocchi, presente alla cerimonia in rappresentanza dell’Amministrazione – Il rispetto delle leggi, però, nasce prima di tutto nelle strade, nelle piazze e nei luoghi di incontro delle nostre città, dove gli agenti di Polizia locale sono un punto di riferimento solido e insostituibile. Per questo mi ha fatto grande piacere essere presente oggi e poter ascoltare le tante storie di impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che garantiscono sicurezza e supporto alla popolazione”.

Pubblicità

“Il nostro Comune – ha concluso il vicesindaco, accompagnato dalla comandante della Polizia locale fanese Anna Rita Montagna – ha avuto tra l’altro un ruolo di rilievo durante le premiazioni: oltre che con il gonfalone, infatti, eravamo presenti con due agenti in divisa storica, un’uniforme antica di cui disponiamo e che la Regione ci richiede espressamente nelle occasioni speciali”.