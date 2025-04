Festival Percorsi: a Pesaro il secondo evento spin-off con lo spettacolo “Wonder Woman”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Venerdì 11 aprile, ore 21 un appuntamento potente per rompere il silenzio sulla violenza di genere Prosegue il cammino del Festival Percorsi, la rassegna ideata e promossa dall’Associazione Percorso Donna di Pesaro, con il secondo evento spin-off della stagione: venerdì 11 aprile alle ore 21, il Teatro Sperimentale di Pesaro ospita Wonder Woman, spettacolo teatrale che affronta il tema dello stupro e della vittimizzazione secondaria, portando al centro della scena la voce delle donne e la responsabilità di chi agisce la violenza.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con AMAT Marche all’interno della rassegna Teatroltre e rappresenta una delle due tappe teatrali inserite nel programma speciale del Festival 2025. Wonder Woman è una produzione intensa e necessaria, che scardina i pregiudizi e invita il pubblico a riflettere sulle dinamiche culturali e sociali che spesso colpevolizzano le vittime anziché i colpevoli.

“Sin dalla prima edizione del Festival Percorsi nel 2019, abbiamo pensato al teatro come strumento per dare voce al nostro messaggio di contrasto alla violenza maschile sulle donne – dichiara Laura Martufi, direttrice del festival -. Per questo motivo ogni anno scegliamo con cura lo spettacolo o gli spettacoli che entrano a fare parte del programma del Festival Percorsi. Quest’anno, la collaborazione con AMAT Marche ci consente di portare a teatro ben due appuntamenti, di cui il primo è proprio venerdì 11 aprile. Martufi sottolinea l’urgenza di un’azione culturale decisa: “Wonder Woman è uno spettacolo che porta sul palco il tema dello stupro e lascia che il pubblico si interroghi sul tema della vittimizzazione secondaria e della responsabilità di chi agisce la violenza. È importante parlarne, oggi più che mai, considerati i fatti di cronaca delle ultime settimane che vedono morire una dopo l’altra donne di ogni età per mano di uomini violenti. Siamo stanche di contare femminicidi: faremo rumore. Vi aspettiamo a teatro”.