Fibromialgia, Vitri (PD): “La Giunta Acquaroli ascolti il dolore di migliaia di persone affette da fibromialgia”

Pesaro – “Domani – ricorda la Consigliera regionale Micaela Vitri – l’Assessore Saltamartini dovrà rispondere ai circa 30.000 marchigiani affetti da fibromialgia, per la maggior parte donne che da anni vivono un vero calvario. In Consiglio regionale in programma la mia interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo del PD Marche, che chiede alla Giunta Acquaroli quali interventi di prevenzione, diagnosi e cura intenda attuare per assicurare prestazioni uniformi, appropriate e qualificate ai soggetti affetti da fibromialgia, ma anche di prevedere un’indennità regionale fibromialgia (IRS) finalizzata a facilitare economicamente la qualità di vita complessiva di persone fibromialgiche, considerate le terapie indispensabili a cui sono costrette a sottoporsi”.

“Non meno importante – afferma ancora Micaela Vitri – inoltre favorire il loro inserimento nella vita lavorativa e sociale, e l’attivazione presso il Ministero della Salute per l’inserimento della fibromialgia nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), in modo che siano definite con precisione le prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale, le terapie rimborsate, i controlli, la fisioterapia, la degenza e la riabilitazione. Il tema è emerso in tutta la sua urgenza e gravità nel corso dell’iniziativa “Dove c’è ombra deve esserci luce”, che ho voluto organizzare il 12 maggio, Giornata Internazionale della Fibromialgia, insieme a Roberta Baldi, consigliera di Quartiere pesarese e portavoce di numerose donne fibromialgiche”.

“Mi aspetto dunque – conclude Vitri- che l’Assessore Saltamartini si prenda un impegno pragmatico in merito ai quesiti posti nella mia interrogazione, dando così una risposta adeguata a quei 30.000 marchigiani che soffrono di questa malattia, caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore. Un calvario doloroso e silenzioso dalla diagnosi, spesso complicata da individuare, fino alla terapia impegnativa che grava economicamente sulle persone affette”.