Film, come realizzarli finanziarli e distribuirli

Pesaro – Come realizzare un film, cosa sapere, come produrlo, come realizzarlo e soprattutto come distribuirlo ed arrivare al mercato e dunque al pubblico. È quanto cercherà di approfondire il workshop Produttori creativi dell’audiovisivo organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Marche nell’ambito del progetto Sviluppo Cinema che vede tra i protagonisti Piceni Art For Job (capofila progetto), Fondazione Marche cultura – Marche Film Commission.

Finanziato da Unione europea e Ministero della cultura, il corso si terrà sabato 21 e domenica e 22 giugno nei giorni conclusivi della 61esima Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro. Sede del seminario (gratuito e aperto a produttori, filmaker, operatori del settore ma anche al pubblico del festival), il Salone Pallerini di Palazzo Gradari, nella centralissima via Rossini, a poche decine di metri dai luoghi del Pesaro Film Festival.

Ecco il programma della due giorni:

SABATO 21 GIUGNO

ore 9,00 – 11,00

Storie e mercati

Graziano Diana

Regista, sceneggiatore, produttore

ore 11,00 – 12,30

Nazionale e internazionale

Francesco Gesualdi

Direttore Marche Film Commission

ore 15,00 – 16,30

Le opportunità di sviluppo in Italia e in Europa

Francesco Lattarulo

Produttore cinematografico, commercialista

ore 16,30 – 18,30

Sviluppare con diritto

Leonardo Paulillo

Avvocato dello spettacolo

DOMENICA 22 GIUGNO

ore 9,00 – 11,00

Talk: Si dice Sviluppo, si scrive Distribuzione

ore 11,00 – 13,00

Talk: Sviluppiamo storie e costruiamo imprese



– Per iscriversi gratuitamente al corso: https://sviluppocinema.it/products/workshop-produttori-creativi